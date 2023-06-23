هي دي الاخبار ولا بلاش.. صرف مكافأة 1000 جنيه لهؤلاء الموظفين و 500 جنيه فقط لهذه الفئات “ممكن تكون منهم”

صرف مكافأة 1000 جنيه وذلك تأكيداً على التزامها بمبادرات دعم العاملين وتعزيز رضاهم والالتزام الوظيفي، تتبع جامعة المنيا استراتيجية الدولة الموجهة نحو تحفيز العنصر البشري وتعزيز الجانب الاجتماعي، تعتبر الجامعة ملتزمة بإنشاء بيئة عمل محفزة تعزز الإبداع وتحقيق الإنجازات، من خلال هذه المبادرة الإيجابية، تسلط جامعة المنيا الضوء على أهمية العاملين ودورهم الحاسم كعنصر أساسي للتفوق والتميز، فالموظف السعيد والمتحفز يعد ركيزة أساسية لتحقيق النجاح وتطبيق الأفكار الإبداعية، مما يؤدي في النهاية إلى تطور مستدام ونجاح دائم للجامعة.

صرف مكافأة 1000 جنيه لهؤلاء

تحفيز الكوادر في جامعة المنيا: جامعة المنيا تبادر إلى تعزيز الروح المعنوية ودعم الأداء المتميز لموظفيها من خلال تقديم مكافآت مالية، وبناءً على إعلان الدكتور عصام فرحات، رئيس الجامعة، تم اتخاذ قرار بتوفير صرف مكافأة 1000 جنيه لجميع العاملين في الجامعة. تعتبر هذه المكافأة تعبيرًا عن الامتنان والتقدير لجهودهم، وتهدف إلى تحفيزهم لتقديم المزيد والتميز في أدائهم.

صرف مكافأة 500 جنيه لهذه الفئات

تحفيز الكوادر في جامعة المنيا يأخذ منحىً ملموسًا: تقدم جامعة المنيا مكافآت سخية لموظفيها، وفقًا للتفاصيل المعلنة من قبل الدكتور عصام فرحات، رئيس الجامعة، ستتم صرف هذه صرف مكافأة 1000 جنيه من صندوق تحسين أحوال العاملين، بالالتزام بالضوابط والآليات التي تم وضعها من قبل مجلس إدارة صندوق تحسين أحوال العاملين في الجامعات المصرية.

ومن الجدير بالذكر أن هذه المكافآت ليست مقتصرة على الموظفين الدائمين فحسب، بل ستُمنح أيضًا مكافأة قيمتها 500 جنيه للعاملين بنظام الأجر اليومي الذين يكونون حاليًا في خدمة الجامعة. ومن الجدير بالذكر أن هذه المكافآت ستتم تمويلها من موارد الجامعة ذاتيًا.