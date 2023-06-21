تفعيل رابط إعلان حركة النقل الداخلي للمعلمين 1443-1444 التعليم نظام نور noor.moe.gov.sa لاستخراج النتائج

أعلنت وزارة التعليم السعودية عن ظهور نتائج حركة النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات في المملكة العربية السعودية عبر منصة نظام نور، كجزء من خدمات شؤون المعلمين. تمت الإعلان عن النتائج في الفترة من يوم التاسع والعشرين من شهر ذو القعدة وحتى يوم 4 من ذي الحجة لعام 1444، وتهدف هذه الحركة إلى تمكين المعلمين والمعلمات الراغبين في الانتقال للعمل في مدارس أخرى داخل الإدارات التعليمية التابعة لها، بالإضافة إلى ذلك، حددت الوزارة مواعيد للاعتراض على النتائج، والتي يمكن للمعلمين الاستفسار عنها والاطلاع على الجدول الزمني للحركة وفقًا لإعلان الوزارة.

موعد اعلان نتائج حركة النقل الداخلي

حددت وزارة التعليم السعودية تاريخ ظهور نتائج حركة النقل الداخلي 1444 للمعلمين والمعلمات، حيث ستكون متاحة في الفترة الممتدة من يوم الأحد 29 ذو القعدة، الموافق لـ 18 يونيو 2023، وحتى يوم الخميس 4 ذو الحجة، الموافق لـ 22 يونيو الجاري.

وبموجب الجدول الزمني للحركة، ستبدأ مرحلة تقديم الاعتراضات على نتائج حركة النقل الداخلي 1444 عبر موقع نظام نور لمدة ثلاثة أيام بعد إعلان النتائج.

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الاطلاع على نتائج حركة النقل الداخلي عبر نظام نور

للاطلاع على نتائج حركة النقل الداخلي والانتقال من مدرسة إلى أخرى في الإدارة التعليمية، يتعين على المعلمين والمعلمات اتباع الخطوات التالية بواسطة رقم هويتهم الموافق لعام 1444:

قم بفتح موقع نظام نور الإلكتروني noor.moe.gov.sa. أدخل اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بك في واجهة الموقع. قم بإدخال رمز التحقق الظاهر في الصورة المعروضة. انقر على رمز تسجيل الدخول الموجود في الواجهة. اختر رمز خدمات شؤون المعلمين من القائمة الجانبية للموقع. انقر على رمز شؤون المعلمين على نظام نور. انقر على رمز الاستعلام عن حركة النقل الداخلي. في حال تم قبول طلب النقل، ستظهر أمامك رسالة تؤكد نجاح النقل وتأكيد أنك تم نقلك. وفي حالة رفض الطلب، ستظهر رسالة تعتذر لك عن عدم إمكانية تحقيق طلبك.

من خلال اتباع هذه الخطوات، ستتمكن من الاطلاع على نتائج حركة النقل الداخلي ومعرفة إمكانية الانتقال للعمل في المدارس الأخرى.