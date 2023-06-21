ملفات pdf .. نتائج الثالث المتوسط 2023 موقع نتائجنا

يبحث الكثير من طلاب وطالبات الثالث المتوسط في العراق عن موعد نتائج امتحانات الدور الاول وستظهر بشكل الكتروني لتسهيل علىهم الحصول على النتائج وتم دخول الامتحان اكثر من 25454 الف طالب وطالبة ويعيشون حالة من القلق ومن خلال هذا المقال سنتعرف على نتائج الثالث المتوسط 2023.

رابط نتائج الصف الثالث المتوسط ٢٠٢٣

تم انتهاء الطلاب من اداء الامتحانات خلال الايام الماضية حيث انه يمكننا الدخول على موقع نتائجنا لكي يتم الحصول علي الدرجات وانه لم يتم الانتهاء من عملية تصحيح الاوراق وسوف تستمر لمدة اسبوع لضمان حصول كل طالب على حقه وقد انتهت جميع الامتحانات دون ان يحدث شكاوي او مشاكل.

نتائج الثالث المتوسط 2023 موقع نتائجنا

يمكننا الاستعلام عن النتائج ويتم الاستعلام من خلال بعض من الخطوات ومنها.

الدخول إلى الموقع الإلكتروني لوزارة التربية والتعليم العراقية او موقع نتائجنا.

ثم النقر على قسم نتائج الصف الثالث المتوسط.

ثم حدد نتائج الدور الأول.

كتابة رقم الجلوس الخاص بك.

كتابة جميع المعلومات الشخصية المطلوبة.

لابد من التاكد من صحة البيانات.

انقر على أيقونة الاستعلام.

ستظهر النتيجة لك على الفور.

موقع نتائجنا للحصول على نتائج الثالث متوسط

يمكننا التعرف علي النتائج من خلال قيام الوزارة بانشاء موقع مخصص لذلك حيث ان الوزارة تعمل على توفير بعض من الوسائل الحديثة والالكترونية والعمل على التعرف على اختصاصاتهم الدراسية المستقبلية وان الاستحداث الجديد التي تم العمل به خلال الفترات الحالية ويتم توفير الأدوات للعمل على تفوق التلميذ وتحقيق أهدافهم التعليمية.