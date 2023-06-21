pdf .. نتائج الثالث المتوسط 2023 موقع ملازمنا ووزارة التربية والتعليم

يعيش طلاب الصف الثالث المتوسط في العراق في حالة من الخوف. حيث ينتظر الكثير اعلان النتائج بعد ان يتم الاعلان عن انتهاء عملية التصحيح واكدت بعض من المصادر انه يمكن ان يتم تاخر الاعلان للنتيجة بسبب زيادة عدد التلاميذ الحاضرين وذلك للعمل على الانتهعاء من رصد وتصحيح الدرجات على اكمل وجه ومن خلال مقالنا سنتعرف على نتائج الثالث المتوسط.

نتيجة الثالث المتوسط بالعراق 2023 موقع ملازمنا

هناك اعلان عن النتائج الاولية في التصحيح حيث اعلنت ان المؤشرات الأولى تقترب من نسبة 70% وتستمر في القيام باعمال التصحيح التي لم تنتهي وانه لم يتم صدةر اي مشكلة خلال فنرة اداء الامتحانات وان النتيجة ستعلن من خلال موقع الوزارة الرسمي او من خلال موقع نتائجنا الالكتروني.

استخراج نتائج الصف الثالث المتوسط العراق 2023

يمكننا التعرف على النتائج من خلال بعض الخطوات البسيطة ومنها.

الدخول الى موقع نتائجنا المخصص من جانب الوزارة للحصول على النتائج.

بعد ان يتم تسجيل الدخول عبر الموقع.

إدخال رقم جلوس الطالب.

الضغط على عرض النتيجة وطبعها pdf.

نتائج ثالث متوسط بالعراق 2023 PDF

ينتظر الكثير من طلاب وطالبات الصف الثالث المتوسط في العراق الاعلان عن النتائج وسيتم الاعلان عن صدور النتائج الامتحانية ومن المقرر ان يتم صدورها خلال الايام القليلة القادمة قبل حلول عيد الاضحي المبارك او ان يتم الاعلان بداية شهر يوليو ومن الجدير بالذكر ان كل طالب يمكنه من الحصول علي كشف الدرجات الخاصة بة من خلال ان يدخل على موقع وزارة التربية والتعليم العراقية.