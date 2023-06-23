أعرف عدد الأجازات الرسمية لعيد الأضحى 2023.. وموعد صلاة العيد في جميع المحافظات

عدد الأجازات الرسمية لعيد الأضحى 2023.. كان هذا السؤال هو محور الحديث بين الموظفين والعمال المصريين، منذ أعلنت دار الإفتاء المصرية بدء شهر ذى الحجة، لأن معرفة عدد الأجازات الرسمية يجعل الموظفين والعمال يرتبون كيف يقضون أجازة عيد الأضحى.

عدد الأجازات الرسمية لعيد الأضحى 2023.

7 حسمت الحكومة الجدل حول عدد الأجازات الرسمية لعيد الأضحى 2023، حيث أعلن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، أن عدد الأجازات الرسمية لعيد الأضحى 2023، للعاملين في القطاع العام والهيئات الاقتصادية المختلفة بالدولة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، تبلغ 7 أيام بمناسبة عيد الأضحى المبارك، والاحتفال بثورة 30 يونيو، وتمتد الأجازة من يوم الثلاثاء 27 يونيو، حتى الإثنين 3 يوليو، وتكون مدفوعة الأجر.

صلاة عيد الأضحى 2023 في القاهرة والمحافظات.

أعلن معهد الأبحاث الجيوفيزيقية موعد صلاة عيد الأضحى المبارك في القاهرة والمحافظات، وكانت المواعيد كالتالى:

– موعد صلاة عيد الأضحى 2023 في بنها 6.21 دقيقة صباحًا.

– موعد صلاة عيد الأضحى 2023 في طابا 6.08 دقيقة صباحًا.

– موعد صلاة عيد الأضحى 2023 في الطور6.16 دقيقة صباحًا.

– موعد صلاة عيد الأضحى 2023 في نويبع 6.10 دقيقة صباحًا.

– موعد صلاة عيد الأضحى 2023 في حلايب 6.17 دقيقة صباحًا.

– موعد صلاة عيد الأضحى 2023 في شلاتين 6.19 دقيقة صباحًا.

– موعد صلاة عيد الأضحى 2023 في طنطا 6.20 دقيقة صباحًا.

– موعد صلاة عيد الأضحى 2023 في الزقازيق6.19 دقيقة صباحًا.

– موعد صلاة عيد الأضحى 2023 في الفيوم 6.25 دقيقة صباحًا.

– موعد صلاة عيد الأضحى 2023 في قنا 6.24 دقيقة صباحًا.

موعد صلاة عيد الأضحى 2023 في مدينة القاهرة الساعة 6:21 دقيقة صباحًا.

– موعد صلاة عيد الأضحى 2023 في الجيزة الساعة 6.22 دقيقة صباحًا.

– موعد صلاة عيد الأضحى 2023 في سانت كاترين 6.14 دقيقة صباحًا.

– موعد صلاة عيد الأضحى 2023 في شرم الشيخ 6.14 دقيقة صباحًا.

– موعد صلاة عيد الأضحى 2023 في المنصورة 6.18 دقيقة صباحًا.

– موعد صلاة عيد الأضحى 2023 في شبين الكوم 6.21 دقيقة صباحًا.

– موعد صلاة عيد الأضحى 2023 في كفر الشيخ 6.20 دقيقة صباحًا.

– موعد صلاة عيد الأضحى 2023 في دمنهور 6.22 دقيقة صباحًا.

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أعرف عدد الأجازات الرسمية لعيد الأضحى 2023، وموعد صلاة العيد في جميع المحافظات وكل عام وأنتم بخير.