نتائج الثالث المتوسط 2023 الموصل عبر موقع الناجح والنجاح | نتائج الثالث المتوسط 2023 الدور الأول في جميع محافظات العراق

نتائج الثالث متوسط 2023 الموصل، بعد مرور عدة أيام من انتهاء طلاب الصف الثالث المتوسط من أداء امتحاناتهم العامة الوزارية للعام الدراسي 2023 في الدور الأول، والتي بدأت في الأول من شهر تموز واستمرت حتى السادس عشر من نفس الشهر، بدأت عمليات تصحيح أوراق إجابات امتحانات الصف الثالث المتوسط في جميع محافظات العراق، ومن خلال التقرير التالي رابط الحصول على النتائج بالرقم الامتحاني.

نتائج الثالث متوسط 2023 الموصل

انتهى الطلاب في الموصل من اجتياز امتحاناتهم في الأيام الأخيرة، وهم الآن ينتظرون بفارغ الصبر إعلان نتائج الصف الثالث المتوسط للعام الدراسي 2023 في المحافظة، تضمنت الاختبارات عددًا من المواد المختلفة مثل التربية الإسلامية، واللغة الكردية والتركمانية، والرياضيات، واللغة الإنجليزية، والكيمياء، والفيزياء، والإنسان وصحته، وغيرها من المواد، بعد ذلك تم البدء في عملية التصحيح في جميع المراكز، وتمت عملية التصحيح بعناية ودقة.

سيتم الإعلان عن نتائج الامتحانات بعد التحقق الشامل من درجات الطلاب، وسيتم نشرها في موقع مخصص للنتائج باسم نتائجنا وأيضًا على الموقع الرسمي لوزارة التربية العراقية.

رابط الاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط 2023 الدور الأول

سيتم الكشف قريبًا عن نتائج الامتحانات للصف الثالث المتوسط في العراق في جميع المحافظات، بما في ذلك كربلاء، كركوك، ميسان، المثنى، صلاح الدين، القادسية، نينوى، البصرة، ذي قار، بغداد، بابل، الكرخ، وغيرها، اتباع الخطوات التالية:

ستتم نشر النتائج على موقع نتائجنا وهو الموقع الرسمي المعتمد للحصول على النتائج. عند الوصول إلى الموقع، يمكنك البحث عن نتائج الصف الثالث المتوسط. ثم اختيار المحافظة التي تعيش فيها.

إذا كانت النتائج متاحة، ستجد زرًا لتنزيلها، وإلا ستجد عبارة “قريبًا” تشير إلى أنها ستكون متاحة قريبًا.