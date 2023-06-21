EduWave : رابط استخراج نتائج الطلاب نظام نور 1444 برقم الهوية

بعد ان انتهي الطلاب من الامتحانات في يوم الاثنين 12 يونيو 2023 حيث تعلن وزارة التعليم عن نتائج الطلاب برقم الهوية كما انه من المقرر ان تعلن الوزارة عن نتائج الطلاب خلال الشهر الحالي ومن خلال مقالنا سنتعرف على استخراج نتائج الطلاب نظام نور.

نتائج الطلاب نظام نور 1444 برقم الهوية

كما تعمل الوزارة التعليم السعودية على القيام على استحداث منظومة التعليم الجديدة حيث تم انشاء نظام نور للتعرف على النتائج الطلاب والتعرف على جميع درجات الطلاب والاطلاع عليها إلكترونيا دون جهد ووقت.

الحصول على النتائج عبر نور

لم يتبقي الكثير على الاعلان عن نتائج الطلاب برقم الهوية فقط 1444 حيث اكدت الوزارة انه يمكن الحصول على نتائج أبنائهم في كافة المراحل التعليمية ويتم من خلال الاتي.

الدخول على رابط موقع نظام نــور .

ثم يتم كتابة اسم المستخدم

بعدها كتابة الرمزي السري للحساب الخاصة بولي الامر.

كتابة عبارة التحقق المرئي.

تسجيل الدخول بحساب ولي الامر يجب تحديد اسم الطالب.

الضغط على عبارة نتائج الطلاب.

طباعة النتيجة.

الاستعلام عن نتائج الطلبة من توكلنا

صرحت وزارة التعليم السعودية أنه يمكننا التعرف على لنتائج من خلال تطبيق توكلنا ومنها.

الدخول على نظام توكلنا

كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور.

النقر على مربع خدمات

ثم النقر على خيار النتائج الدراسية.

الضغط على أبلغني عند تحديث النتائج.

التعرف على النتائج من خلال منصة مدرستي

يمكن لجميع طلاب المملكة معرفة نتائج الفصل الدراسي الأول من خلال منصة مدرستي ومنها.