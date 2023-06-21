من النهاردة هتبطل تشربها .. عاجل الشرقية للدخان تعلن أسعار السجائر اليوم الأربعاء 21 يونيو 2023 في جميع الأكشاك والسوبر ماركت

إذا كنت تريد معرفة أسعار السجائر اليوم الأربعاء 21 يونيو من عام 2023، تابع السطور المقبلة حسب ما أعلنت الشرقية للدخان، حيث صدر اليوم بيان هام من قبل الشرقية للدخان يوجد سعر علبة السجائر في في جميع الأكشاك والسوبر ماركت، حيث لا شك أن السجائر هي تعتبر من أكثر المنتجات الاستهلاكية في مصر وجميع أنحاء الوطن العربي إذ فقد تقدر حجم الاستهلاكات لها بالمليارات التي قد تنفق خلال الشهور والسنوات وفي بيان هام من شعبة الدخان، حيث كشف رئيس شعبة الدخان في إتحاد الصناعات السيد إبراهيم الإمبابي عن أسعار السجائر في الأسواق اليوم، لمعرفة التفاصيل تابع كالتالي.

أسعار السجائر اليوم الأربعاء 21 يونيو

يمكنك معرفة أسعار السجائر اليوم الأربعاء 21 يونيو ، حيث أكد رئيس شعبة الدخان أنه لا زيادة في أسعار السجائر وهذه الزيادة قد تأتي من قبل التجار أنفسهم وليس بقرار من الحكومة، كما قد أكد على جشاعة هذا السوق وأنه بإمكان الجميع الكشف عن السعر الحقيقي للسجائر من خلال الباركود الموجود على العلبة، حيث جاءت الأسعار على النحو التالي.

أولا وصلت سعر علبة سجائر كليوباترا بوكس 10 اليوم نحو 13 إلى 15 جنيها فقط لا غير.

ثانيا بينما يبلغ سعر الكينج سايز نحو سعر 20,50 جنيها ويصل إلى نحو 23 جنيها.

ثالثا بينما بلغت سعر سجائر كليوباترا سوفت كوين اليوم نحو 23 جنيها بحد أقصى، وسعر سجائر كليوباترا بوكس ألوان وابيض بسعر 22 إلى 24 جنيه، وسعر سجائر سوبر ستار يصل إلى نحو 24 جنيها.

رابعا وبلغ سعر سجائر مونديال فايسروي بال مال اليوم نحو 35 جنيها بحد أقصى، وكذلك سعر سجائر ماتوسيان سوبر بلغ نحو 24 جنيها، وسعر مونديال سويتش منتول، بلوبيري هو 24 جنيه فقط لا غير.

إضرار شرب السجائر

يعتبر التدخين أحد العادات الضارة للصحة ويمكن أن يؤدي إلى العديد من المشاكل الصحية والأضرار. إليك بعض الأضرار الشائعة لشرب السجائر:

أمراض القلب والأوعية الدموية

هذه وقد يزيد التدخين خطر الإصابة بأمراض القلب والشرايين، مثل النوبات القلبية والسكتات الدماغية والأورام القلبية.

سرطان الرئة

بينما يعد التدخين أحد العوامل الرئيسية في تطور سرطان الرئة، في المواد السامة الموجودة في الدخان تتسبب في تلف الأنسجة الرئوية وتزيد من احتمالية الإصابة بالسرطان.

أمراض الجهاز التنفسي

يعاني المدخنون من زيادة في حالات الأمراض التنفسية المزمنة، مثل الانتفاخ الرئوي المزمن والتهاب الشعب الهوائية المزمن.

الأمراض السرطانية الأخرى

بالإضافة إلى سرطان الرئة، يزيد التدخين من خطر الإصابة بسرطانات أخرى مثل سرطان الحنجرة وسرطان الفم وسرطان البنكرياس وسرطان المثانة وسرطان القولون والمستقيم.

تلف الجلد والأسنان

يمكن أن يؤدي التدخين إلى تلف الجلد وظهور التجاعيد المبكرة، كما يمكن أن يسبب التصبغ وتلوث الأسنان والتهاب اللثة.

الأضرار للبيئة

تسبب زبائن السجائر في تلوث الهواء والبيئة، كما يعتبر احتراق السجائر سببا للحرائق العديدة.

كيفية التخلص من التدخين

الإقلاع عن التدخين يمكن أن يكون تحديًا، ولكن هناك بعض الخطوات التي يمكن اتباعها للتخلص منه، إليك بعض النصائح المفيدة:

الاستعانة بالدعم

حاول الحصول على الدعم من الأصدقاء والعائلة والخبراء الصحيين. يمكن للمجموعات الاجتماعية للتوقف عن التدخين أن تكون مفيدة أيضًا.

تحديد الأسباب

حاول التعرف على الأسباب التي تدفعك للتدخين وكيفية التعامل معها بشكل بديل، قد ترغب في استخدام تقنيات استرخاء مثل اليوغا أو التأمل للمساعدة في إدارة التوتر.

الابتعاد عن المحفزات

قم بالتخلص من أي مستلزمات للتدخين في المنزل والعمل، وتجنب الأماكن التي كنت تعتاد فيها التدخين.

العلاج الدوائي

قد ترغب في استشارة الطبيب للحصول على الدعم الدوائي. هناك أدوية تساعد على تخفيف الرغبة في التدخين.

الاستراتيجيات التغييرية

قم بتطبيق استراتيجيات التغيير الإيجابي، مثل تحديد أهدافك اليومية والمكافآت عند النجاح في الامتناع عن التدخين.