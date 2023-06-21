موعد عيد الاضحي في تركيا 2023 وتوقيت الصلاة بالمدن

ينتظر المواطنون في دولة تركيا التعرف على موعد عيد الأضحى المبارك كما انه يتم الاحتفال به من خلال الاستمتاع باجواء إيمانية وروحانية ومن خلال مقالنا سنتعرف على عيد الاضحي في تركيا.

موعد عيد الاضحي في تركيا 2023

كما ان عيد الأضحى هو إجازة رسمية يتم حصول العاملين على اجازة مدفوعة الأجر سواء في القطاع العام والخاص في البلاد واعلنت البحوث ان موعد عيد الأضحى في تركيا 1444 هو بداية من يوم الاربعاء في العاشر من شهر ذي الحجة، الموافق الثامن والعشرين من شهر يونيو 2023 كما ان موعد صلاة عيد الأضحى في تركيا عقب شروق شمس أول أيام العيد وهي الساعة 5:45 صباحًا بتوقيت أنقرة.

إجازة عيد الأضحى بتركيا 1444

يتم بداية اجازة عيد الأضحى المبارك في تركيا بداية من وقفة عرفات يوم 9 ذي الحجة، وتنتهي الإجازة الرسمية في السبت 13 ذي الحجة 1444.

انتهاء عطلة عيد الأضحى 2023 في تركيا

كما انه سيتم حصول العاملين على خمسة ايام من الوقفة لليوم الرابع من ايام عيد الاضحي و يكون موعد انتهاء إجازة عيد الأضحى في اسطنبول وأنقرة آخر أيام العيد السبت 1 يوليو 2023 ويتم عودة العاملين في كل من القطاع العام والخاص والحكومي إلى الدوام الرسمي في المواعيد الرسمية بداية من يوم الأحد 2 يوليو 2023.

الاحتفال بعيد الأضحى 2023 في تركيا

هناك عدد من مظاهر للاحتفال بالعيد في تركيا ومنها.