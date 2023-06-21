نتائج الثالث متوسط الدور الاول ٢٠٢٣ ملفات pdf موقع ملازمنا

يشعر طلاب العراق بحالة من التوتر والقلق منذ ان تم الانتهاء من الامتحانات حيث انه يمكننا الحصول على نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الأول من خلال ان يتم الدخول على موقع نتائجنا والتي ستعلن عنها خلال ساعات ومن خلال مقالنا سنتعرف على نتائج الثالث متوسط 2023.

الثالث متوسط 2023 الدور الأول

تعد من ضمن أهم مراحل التعليم التي يتم فيه التاهيل لمرحلة الإعدادية، واختيار التخصص الخاصة بهم وبعدها يتم التاهيل للجامعة وتحددي المسار المستقبلي لهم كما انه من المقرر أنت تظهر نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الأول جميع المحافظات من خلال الاتي.

الدخول على موقع نتائجنا.

ثم يتم الدخول على الصفحة الرئيسية.

بعد ذلك اختيار صفحة نتائج الصف الثالث المتوسط.

ثم يتم الضغط على تقارير الدراسة.

النقر على زر نتائج الدور الأول.

يتم كتابة رقم الجلوس وبيانات الطالب بشكل صحيح والتاكد منها.

اختيار زر استعلام، وستظهر لك النتيجة.

الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الأول

يمكننا الاستعلام عن النتائج من خلال الاتي.

الدخول على موقع وزارة التعليم العراقية.

ثم يتم اختيار نتيجة الثالث المتوسط.

إدخال رقم المقعد الخاص بالطالب.

يتم بعدها اختيار المحافظة التابع لها الطالب.

النقر على زر عرض النتيجة.

استخراج نتائج الثالث متوسط 2023

كما انه من المقرر من قبل الوزارة ان يتم رفع نتائج الثالث متوسط 2023 بالاسم على موقع وزارة التربية العراقية وذلك بعد ان يتم الاعتماد للنتائج من قبل الوزير والتعرف علي نسب النجاح ويتم ظهور كشوف النتيجة إلى المدرسة لسهولة التعرف على النتائج والدرجات الخاصة بهم.