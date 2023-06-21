“من هنا” جدول اسعار بورصة المواشي اليوم 2023 الموافق 21 يونيو الأربعاء

اسعار بورصة المواشي اليوم 2023 تكون متغيره على مدار الأيام كما تختلف أسعار الأضاحي في محافظة الفيوم اختلاف بسيط عن بقية المحافظات الأخرى.

اسعار بورصة المواشي اليوم 2023

تختلف أسعار المواشي والعجول اليوم في البورصة المصرية عن أسعارهم في السوق المصري لهذا العام وهذه الأسعار يمكن أن تتمثل في الآتي:

يتراوح سعر العجل البقري اليوم الأربعاء الموافق 21 من شهر يونيو ما بين 38 إلى 55 ألف جنية وقد يختلف السعر على حسب عمر ووزن العجل البقري.

كما تراوح سعر خروف الأضحية اليوم ما بين 7700 جنية إلى 11 ألف جنية مصري.

تراوح سعر عجل الجاموس للأضحية اليوم في البورصة ما بين 40 إلى 60 ألف جنية مصري ويختلف السعر على حسب اختلاف الوزن والعمر.

يبدأ سعر الماعز اليوم في البورصة من 4 إلى 8 آلاف جنية مصري.

أسعار الأضاحي اليوم في محافظة الفيوم

تختلف أسعار الأضاحي في محافظة الفيوم اختلاف بسيط عن بقية المحافظات الأخرى وهذه الأسعار اليوم يمكن أن تتمثل في الآتي: