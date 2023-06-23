رابط results.mlazemna.com نتائج الصف الثالث متوسط ٢٠٢٣ موقع ملازمنا pdf ملفات

انتهي طلاب الثالث المتوسط بالفترة الماضية من أداء امتحاناتهم بات الجميع ينتظر الاعلان عن نتائج الصف الثالث المتوسط 2023 ويتم الاعلان عنها بعد الانتهاء من تصحيح ومراقبة الدرجات وسيتم الإعلان عن النتائج من خلال الدخول على موقع نتائجنا وجدير ان المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم العراقية أكد اعتماد النتائج عقب انتهاء اجازة العيد، وأعلن ان عملية التصحيح سوف تستكمل ايضا عقب اجازة العيد وفور توافر النتيجة سوف نقوم بتوفير رابط مباشر للحصول على نتائج الصف الثالث متوسط ٢٠٢٣ موقع ملازمنا.

نتائج الصف الثالث متوسط ٢٠٢٣

يمكن للطلاب والطالبات الحصول على نتائجهم وذلك من خلال موقع نتائجنا وانه يجب على الطلاب إدخال البيانات الخاصة بهم، كما ان الصف الثالث المتوسط فى العراق يعد من ضمن المراحل التعليمية الهامة والذي يعمل على تأهل الطلاب والطالبات.

موقع ملازمنا نتائج طلاب الثالث

تعمل وزارة التربية والتعليم العراقية على حصول كل الطلاب والطالبات على حقوقهم وذلك من خلال القيام بعملية تصحيح الأوراق ورصد الدرجات والعمل على توفير المعلومات المهمة للطلاب والطالبات ويتم الاستعلام من خلال الاتي :-

الدخول على موقع نتائجنا.

إدخال البيانات الخاصة بالطالب.

يتم إدخال الرقم الامتحاني الخاص بالطالب.

الضغط على زر عرض نتيجه الطالب.

ستظهر خلال دقائق معدودة.

رابط results.mlazemna نتائج الثالث المتوسط

تم الاعلان من قبل وزارة التربية والتعليم عن الانتهاء من تصحيح اوراق الامتحانات الخاصة بالصف الثالث المتوسط الدور الاول للعام الدراسى 2023، ويتم من خلال القيام بالآتي :-

كما انه يتم الدخول على موقع وزارة التربية العراقية.

ثم يتم اختيار نتيجة الصف الثالث المتوسط.

إدخال البيانات الخاصة بالطالب ورقم الجلوس الخاص به.

كما انه يتم النقر على زر عرض نتيجة الطالب.

ستظهر النتائج بعد النقر على زر العرض بدقائق.

ومن المفترض ان تعلن وزارة التربية والتعليم العراقية النتائج في بداية شهر يوليو القادم كما نوهت الوزارة ان عملية التصحيح تجري بالوقت الحالي.

واعلنت وزارة التربية والتعليم ان تأخير النتائج كان لاسباب خارجة عن اردة وزارة التربية والتعليم وجاري عملية التصحيح وسوف تتاح النتائج في بداية يوليو القادم.