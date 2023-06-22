هو دا العيد والعيدية.. زيادة المعاشات 15% قبل عيد الأضحى لأكثر من 11 مليون مواطن

زيادة المعاشات 15% قبل عيد الأضحى، صرح اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، بأنه تم تقديم موعد صرف معاشات شهر يوليو المقبل، استجابةً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك بغرض الاهتمام الفائق بقضية التأمينات والمعاشات وتلبية احتياجات المستحقين وتسهيل عليهم، يأتي ذلك في إطار الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة لهذا القطاع والرغبة الدائمة في تلبية متطلبات المعاشات والمحافظة على راحة أصحابها.

حقيقة زيادة المعاشات 15% قبل عيد الأضحى

تم تنفيذ أحدث زيادة في المعاشات في شهر أبريل من العام 2023، بعدما قرر الرئيس السيسي تقديم موعد زيادة المعاشات المقررة في شهر يوليو، حيث تم تطبيق زيادة نسبتها 15% على المعاشات اعتبارًا من شهر أبريل السابق.

وبذلك فإن زيادة المعاشات 15% قبل عيد الأضحى هي الزيادة من شهر أبريل كالتالي:

يتلقى المواطن الذي كان يحصل على معاش قيمته 1300 جنيه زيادة تصل قيمتها إلى 195 جنيهًا، ليصبح المعاش الجديد 1495 جنيهًا.

بالمثل، يحصل صاحب المعاش بقيمة 2300 جنيه على زيادة قدرها 345 جنيهًا، مما يجعل المعاش الجديد يصل إلى 2645 جنيهًا.

وبالنسبة للمعاش بقيمة 3500 جنيه، يزيد بمقدار 525 جنيهًا، مما يرفع القيمة الإجمالية للمعاش إلى 4025 جنيهًا.

أما المواطن الذي يحصل على معاش قيمته 4300 جنيه، فإنه سيستفيد من زيادة قدرها 645 جنيهًا، ليصل المعاش الجديد إلى 4945 جنيهًا.

بالمثل، يزيد المعاش بقيمة 5300 جنيه بمقدار 795 جنيهًا، وبذلك يصل المعاش الجديد إلى 6095 جنيهًا.

أما لمن يتقاضى معاشًا بقيمة 6500 جنيه، فسوف يستفيد من زيادة بقيمة 975 جنيهًا، مما يرفع المعاش الجديد إلى 7475 جنيهًا.

تبكير صرف معاشات يوليو

تم اتخاذ قرار مهم من قبل الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، حيث تم تقديم موعد صرف معاشات شهر يوليو قبل إجازة عيد الأضحى المبارك، وسيبدأ الصرف في الأسبوع المقبل، هذا الإعلان جاء من اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وذلك استنادًا إلى توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأوضح عوض أن صرف معاشات شهر يوليو سيبدأ في يوم الأحد الموافق 25 يونيو 2023، وسيتم الصرف عن طريق ماكينات الصراف الآلي في البنوك وفروع البريد المصري المنتشرة في جميع أنحاء البلاد، بالإضافة إلى إمكانية صرف المعاشات عبر المحافظ الإلكترونية.