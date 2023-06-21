“من هنا” تحميل جدول صرف معاشات شهر يوليو بالزيادة المقرر من المحكومة قبل العيد 2023

تعد معاشات الشهداء والمتقاعدين والمعوقين والعاملين في القطاع العام والقطاع الخاص جزءًا هامًا من نظام الرعاية الاجتماعية في بلدنا، وفي إطار الاهتمام المتواصل برفاهية هذه الفئات، قامت الحكومة بالتعديلات اللازمة على جدول صرف المعاشات لشهر يوليو مع إضافة زيادات جديدة لتحسين مستوى المعيشة.

جدول صرف معاشات شهر يوليو بالزيادة

يتم توزيع معاشات شهر يوليو في أول الشهر الذي يوافق يوم الخميس 1-6-2023، من 170 جنيه إلي 1635جنيها.

يأتي جدول صرف المعاشات لشهر يوليو بالزيادة كجزء من التدابير الحكومية لدعم المتقاعدين والمعوقين وأسر الشهداء وتوفير لقمة العيش الكريمة لهم،

وتأتي هذه الزيادة استجابةً للتغيرات الاقتصادية وتضخم التكاليف التي يواجهها المواطنون.

تم تنفيذ زيادة شهر يوليو على جميع فئات المعاشات، بما في ذلك المتقاعدين العسكريين والمدنيين، والأرامل والأيتام، والعاملين في القطاع العام والقطاع الخاص، بما يعزز مستوى الرعاية الاجتماعية ويحسن الحياة اليومية للمستفيدين.

وتأتي هذه الزيادة في ظل الجهود المستمرة للحكومة في تحقيق العدالة الاجتماعية وتقليل الفجوة بين الطبقات الاجتماعية.

تأثير الزيادة على حياة المستفيدين