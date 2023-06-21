“عبارات جديدة وجميلة” .. عبارات تهنئة عيد الأضحى المبارك 1444
اقترب عيد الأضحى المبارك لعام 1444، وهذا ما جعل المسلمين والمسلمات من شتى بقاع العالم يتساءلون ويبحثون عن أجمل وأرق عبارات تهنئة عيد الأضحى المبارك، حيث من ضمن مظاهر الاحتفال بالعيد هو مبادلة الرسائل والصور وعبارات التهاني والتباريك بين المسلمين والمسلمات، ويبحث الكثيرون عن عبارات التهنئة لأن الكثير لا يمتلك القدرة على التعبير عن مشاعره ومعايدة أهله وأقاربه بمناسبة عيد الأضحى، وفي تقرير اليوم نقدم لكم أجمل وأرق العبارات في تقرير اليوم.
عبارات تهنئة عيد الأضحى المبارك 1444
سوف نوضح لكم أفضل وأرق عبارات التهنئة مكتوبة، وذلك لتقوموا بإرسالها إلى بعضكم البعض في هذه المناسبة، حيث يكون لهذه العبارات أثر إيجابي بنفوس المسلمين والمسلمات، وتأتي عبارات التهنئة على النحو التالي:
- أدام الله عليكم الأعياد دهورًا، وألبسكم من تقواه نورًا، عيدكم مبارك.
- عيد أَضحى مبارك لَنا جميعا عسى أَن يرزقنا االله تعالى من كرمه وجوده.
عبارات عيد الأضحى الجديدة للأهل والأقارب 1444
الكثيرون يبحثون عن عبارات تهنئة عيد الأضحى المبارك للعام 1444، حيث هذه العبارات يتم تقديمها للأهل والأقارب، وذلك من أجل مشاركتها على مواقع التواصل الاجتماعي، بل وإرسالها من على الهاتف الجوال، وتأتي العبارات على النحو التالي:
- هَلْت الاعياد، وبينهم أفضل عيد، عيد الاضحى السعيد مبارك عليكم، تقبل الله طاعتكم، وأتمَّ بالعيد فرحتكم، وأسعد الله أيامكم، وتقبل الله طاعاتكم، وجمعنا وإياكم على خير، عيد أضحى سعيد.
- يسعدني ويسرني أن أتقدم لكم بتهنئة عيد الاضحى المبارك متمنيا لكم دوام الصحة والعافية.