“فرح أطفالك دلوقتي بالتردد الجديد” استقبل الآن تردد قناة ماجد للاطفال 2023

تعتبر قناة ماجد للأطفال واحدة من أبرز القنوات الترفيهية الموجهة للأطفال في العالم العربي، تقدم القناة مجموعة متنوعة من البرامج والمسلسلات التعليمية والترفيهية التي تهدف إلى ترسيخ القيم الحميدة وتعزيز التعلم الإيجابي لدى الأطفال في سن ما قبل المدرسة والمدرسة الابتدائية.

تردد قناة ماجد للاطفال

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12226

معامل التصحيح 3/2

معدل الترميز للقناة: 27500

الاستقطاب: أفقي.

تردد قناة ماجد للأطفال هو أداة رئيسية تمكن العائلات من الوصول إلى محتوى عالي الجودة يراعي احتياجات واهتمامات الأطفال، يعتبر التردد الذي تبث عليه القناة أحد العوامل الرئيسية لنجاحها وانتشارها في العديد من البلدان العربية.

تختلف ترددات قناة ماجد للأطفال بحسب منطقة البث والدولة التي يتم استقبال الإشارة بها، يتم توفير الترددات المختلفة عبر الأقمار الصناعية المختلفة، مما يسمح للمشاهدين بضبط أجهزتهم التلفزيونية لاستقبال إشارة القناة.

من خلال متابعة تردد قناة ماجد للأطفال، يتاح للأطفال فرصة الاستمتاع بتجربة تعليمية ممتعة وتثقيفية في آن واحد، تعتمد القناة على تقديم برامج تربوية ومسلية تعزز قدرات الأطفال العقلية والمعرفية والاجتماعية.

برامج قناة ماجد للاطفال