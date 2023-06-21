تردد القنوات
“فرح أطفالك دلوقتي بالتردد الجديد” استقبل الآن تردد قناة ماجد للاطفال 2023
تعتبر قناة ماجد للأطفال واحدة من أبرز القنوات الترفيهية الموجهة للأطفال في العالم العربي، تقدم القناة مجموعة متنوعة من البرامج والمسلسلات التعليمية والترفيهية التي تهدف إلى ترسيخ القيم الحميدة وتعزيز التعلم الإيجابي لدى الأطفال في سن ما قبل المدرسة والمدرسة الابتدائية.
تردد قناة ماجد للاطفال
- القمر الصناعي: نايل سات.
- التردد: 12226
- معامل التصحيح 3/2
- معدل الترميز للقناة: 27500
- الاستقطاب: أفقي.
- تردد قناة ماجد للأطفال هو أداة رئيسية تمكن العائلات من الوصول إلى محتوى عالي الجودة يراعي احتياجات واهتمامات الأطفال، يعتبر التردد الذي تبث عليه القناة أحد العوامل الرئيسية لنجاحها وانتشارها في العديد من البلدان العربية.
- تختلف ترددات قناة ماجد للأطفال بحسب منطقة البث والدولة التي يتم استقبال الإشارة بها، يتم توفير الترددات المختلفة عبر الأقمار الصناعية المختلفة، مما يسمح للمشاهدين بضبط أجهزتهم التلفزيونية لاستقبال إشارة القناة.
- من خلال متابعة تردد قناة ماجد للأطفال، يتاح للأطفال فرصة الاستمتاع بتجربة تعليمية ممتعة وتثقيفية في آن واحد، تعتمد القناة على تقديم برامج تربوية ومسلية تعزز قدرات الأطفال العقلية والمعرفية والاجتماعية.
برامج قناة ماجد للاطفال
- من بين البرامج الشهيرة التي تعرضها قناة ماجد للأطفال، يمكن ذكر “فريق النجوم” و”ماجد” و”فهد وفهمي” و”كرتون ماجد”.
- تقدم هذه البرامج قصصاً مشوقة وشخصيات محبوبة تعلم الأطفال القيم الأخلاقية والأخلاق الحميدة وتعزز القدرات الابتكارية لديهم.
- برامج قناة ماجد تتميز بالجودة العالية والمحتوى الهادف، حيث تعزز قيمًا مثل الصداقة، العمل الجماعي، الإبداع، والتعاون.
- كما تساهم القناة في تعزيز مهارات الأطفال من خلال برامج تعليمية تشمل تعلم اللغة، الرياضيات، العلوم، والتاريخ بطرق مشوقة ومبتكرة.