هتوصل لفين تاني !! أسعار اللحوم اليوم 22 يونيو 2023 تحقق أعلى رقم قبل العيد

اهتم بالبحث عن أسعار اللحوم اليوم 22 يونيو أشخاص عدة، إذ أن هذا البحث جاء بالتزامن مع اقتراب موعد عيد الأضحى المبارك، فجميع الأشخاص يرغبون في شراء اللحوم، بتلك المناسبة، لذا ففيما بعد سوف نرفق سعرها اليوم الخميس 22 يونيو.

أسعار اللحوم اليوم 22 يونيو

استقرت أسعار اللحوم اليوم الخميس الموافق من 22 يونيو 2023م، فقد سجلت التالي:

بلغ ثمن اللحوم الضأن اليوم الخميس الموافق من 22 يونيو 2023م، لما يقرب من حوالي 280 جنيهًا مصريًا، كأقل سعر، وكذلك حوالي 360 جنيهًا مصريًا، كأعلى سعر.

كما أن ثمن اللحم المفروم اليوم الخميس الموافق من 22 يونيو 2023م، بلغ لما يقرب من حوالي 220 جنيهًا مصريًا، كأقل سعر، وأيضًا حوالي 300 جنيهًا مصريًا كأعلى سعر.

كذلك أن ثمن اللحوم البقري بلغ اليوم الخميس الموافق من 22 يونيو 2023م، لما يقرب من حوالي 290 جنيهًا مصريًا، كأقل سعر، وكذلك حوالي 350 جنيهًا مصريًا كأعلى سعر.

هذا بجانب أن سعر اللحوم البلدي بمحلات الجزارة بلغ اليوم الخميس الموافق من 22 يونيو 2023م، لما يقرب من حوالي 300 جنيهًا مصريًا كأقل سعر، وأيضًا حوالي 370 جنيهًا مصريًا كأعلى سعر.

أسعار اللحوم اليوم الخميس 22 يونيو

كما قلنا أن أسعار اللحوم جاءت مستقرة اليوم الأربعاء الموافق من 22 يونيو 2023م، إذ أنها سجلت الآتي: