انخفاض ملحوظ جدًا في سعر الذهب اليوم 22 يونيو 2023 .. تعرف على الأسعار والجدول الجديد

في الحقيقة أن التساؤل عن سعر الذهب اليوم يزداد كثيرًا في محركات بحث جوجل العالمية، وذلك من قبل ملايين الأشخاص حول العالم، حيث يتساءل عن سعر الذهب اليوم 22 يونيو 2023 ، أغلب الأشخاص، لهذا سوف ترفق لكم سعره اليوم الخميس 22 يونيو.

سعر الذهب اليوم 22 يونيو

تراجع سعر الذهب اليوم 22 يونيو ، فقد سجل الآتي:

بلغ سعر جرام الذهب عيار 24، اليوم الخميس الموافق من 22 يونيو 2023م، لما يقرب من حوالي 2434.25 جنيهًا مصريًا للشراء، وكذلك حوالي 2457.25 جنيهًا مصريًا للبيع.

كذلك أن سعر جرام الذهب عيار 21، اليوم الخميس الموافق من 22 يونيو 2023م، بلغ لما يقرب من حوالى 2130 جنيهًا مصريًا للشراء، وكذلك حوالي 2150 جنيهًا مصريًا للبيع.

هذا بجانب أن سعر جرام الذهب عيار 18، بلغ اليوم الخميس الموافق من 22 يونيو 2023م، لما يقرب من حوالي 1825.75 جنيهًا مصريًا للشراء، وكذلك حوالي 1842.75 جنيهًا مصريًا للبيع.

سعر الذهب الاقتصادي اليوم الخميس 22 يونيو

جاء سعر الذهب الاقتصادي متراجعًا اليوم بشكل ملحوظ، فقد سجل التالي: