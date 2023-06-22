بيعمل كام النهاردة.. سعر الدولار في السوق السوداء بعد قرارات البنك المركزي المصري الأخيرة

سعر الدولار في السوق السوداء اليوم، أدت تصريحات الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بشأن عدم فرض تعويم جديد للجنيه المصري إلى اضطراب شديد في سوق الصرف السوداء للدولار في مصر، حيث تعرض المتعاملون في هذا السوق الموازي لضربة مؤلمة جديدة بعد الإعلان، مما أدى إلى تراجع قيمة الدولار مقابل الجنيه، ومن خلال التقرير التالي سنوضح كافة التفاصيل من سعره في البنوك المصرية وفي السوق الموازية.

سعر الدولار في السوق السوداء

تأثرت التعاملات في السوق السوداء بشكل كبير، حيث توقف المستوردون والمشترون عن إجراء أي صفقات، مما أدى إلى زيادة العرض من الدولار في السوق، في هذا السياق قرر العديد من المضاربين البيع بكميات كبيرة من الدولار، مما أدى إلى انخفاض الأسعار ليكون سعر الدولار في السوق السوداء حوالي 36 جنيه للدولار الواحد.

وعلى الرغم من ذلك، استعاد الدولار بعض استقراره بعد ذلك، حيث تراوحت الأسعار الآن حوالي 38 – 39 جنيه للدولار الواحد، يعود ذلك إلى قدرة الأسواق على استيعاب تلك التصريحات التي أدلى بها الرئيس المصري.

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سعر الدولار اليوم في البنوك

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري يشهد تحركات متفاوتة في الأسعار في الوقت الحالي، يتراوح سعر الشراء للدولار اليوم في البنوك المصرية بين 30.75 جنيه و 30.85 جنيه، في حين يتراوح سعر البيع بين 30.85 جنيه و 30.96 جنيه، وتتباين هذه الأسعار بين مختلف البنوك، حيث يمكن للعملاء الحصول على الدولار بأسعار مختلفة اعتمادًا على البنك الذي يقومون بالتعامل معه.