رابط شغال! لـ معرفة نتائج الثالث المتوسط برقم الجلوس 2023 بالعراق في كافة المحافظات

يريد الطلاب معرفة نتائج الثالث المتوسط برقم الجلوس 2023 ، حيث أنه يمكن التعرف على تلك النتيجة بكل سهولة من خلال اتباع جملة من الخطوات البسيطة التي حددتها الوزارة، هذا بجانب أن الوزارة قامت بتحديد الموعد الخاص بمعرفة تلك النتيجة، وسوف نقوم بالتعرف عليه في السطور القليلة المقبلة.

معرفة نتائج الثالث المتوسط برقم الجلوس 2023

صار معرفة نتائج الثالث المتوسط برقم الجلوس 2023 ، من ضمن أسهل الأمور التي من الممكن القيام بها، حيث أنه يمكن الاستعلام عن تلك النتائج بكل سهولة من خلال اتباع الخطوات المقبلة:

في البداية، عليك ان تسجل دخولك على الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة التربية والتعليم العراقية، وذلك بالنقر هنا.

بعد ذلك قم بالنقر على زر “نتائج الصف الثالث المتوسط”، الموجود أمامك.

اختر أيقونة “نتائج الدور الأول”، الظاهرة أمامك.

سجل رقم الجلوس المتعلق بك في الخانة المحددة.

قم بإدخال كل المعلومات الشخصية المرادة منك، وذلك بشكل صحيح، مع التأكد من أنها صحيحة.

اضغط على زر “الاستعلام”، ومن ثم سوف تظهر أمامك النتيجة بكل سهولة.

موعد ظهور نتائج الثالث المتوسط

بينت وزارة التربية والتعليم بشأن ظهور نتائج الثالث المتوسط، أنها حتى الآن لم تظهر تلك النتيجة، وسوف تقوم بالإعلان عن ظهورها في الفترة الجارية، حيث أن ذلك بعد الانتهاء من كافة أعمال تصحيح الأوراق الخاصة بالطلبة والطالبات، فيمكن الاستعلام عن النتيجة من خلال رابط الوزارة المرفق من قبلها، لكي يتعرف الطلاب على نتيجتهم بكل سهولة ويسر، باتباع خطوات بسيطة.