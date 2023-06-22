تعرف على موعد اذان المغرب في العشر الاوائل من ذي الحجه 2023

يتساءل عن موعد اذان المغرب في العشر الاوائل من ذي الحجه ، عدد كبير من المواطنين، إذ أن شهر ذي الحجة من بين أفضل الشهور التي يترقبها العديد من الأشخاص، لكي يقوموا بصوم العشر الأوائل من هذا الشهر، كذلك أن تلك الأيام لها فضل كبير، وكذلك فوائد هائلة لا تعد ولا تحصى، وفيما يلي سوف نتعرف معًا على هذا الموعد الخاص بأذان المغرب بتلك الأيام.

موعد اذان المغرب في العشر الاوائل من ذي الحجه

صار موعد اذان المغرب في العشر الاوائل من ذي الحجه محور اهتمام العديد من الأشخاص، إذ يرغب في معرفة هذا الموعد عدد كبير من المواطنين المسلمين، ومن الجدير بالذكر أن العشر الأوائل من ذي الحجة تكون من أفضل الأيام على الإطلاق، التي لها فوائد عدة، وكذلك فضل عظيم عند الله سبحانه وتعالى، وفيما يلي موعد أذان المغرب بها:

لقد جاء موعد اذان المغرب بمحافظة القاهرة في الساعة ٧:٥٩ م

هذا بجانب أن موعد أذان المغرب في محافظة الإسكندرية، في تمام الساعة 8:07 م

كذلك أن موعد أذان المغرب في محافظة الإسماعيلية، في تمام الساعة 7:57 م

كما أن موعد أذان المغرب في محافظة شرم الشيخ، في تمام الساعة 7:43 م

هذا بجانب أن موعد أذان المغرب في محافظة أسوان، في تمام الساعة 7:43 م

موعد عيد الأضحى المبارك

سوف يأتي موعد عيد الأضحى المبارك في اليوم الموافق من 28-6-2023م، كما أن آخر أيام عيد الأضحى المبارك ستكون في اليوم الموافق من 1-7-2023م، هذا بجانب أن موعد وقفة عرفات، ستكون في اليوم الموافق من 27-6-2033م.