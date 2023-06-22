“هُنا”.. PDF اسماء المشمولين الوجبة التاسعة 9 في الرعاية الاجتماعية العراق spa.gov.iq| هُنا كشوفات أسماء المقبولين

أسماء المشمولين فى الرعاية الاجتماعية الوجبة التاسعة.. أصبحت كلمات أسماء المشمولين فى الرعاية الاجتماعية الوجبة التاسعة، هى الأكثر بحثًا على محركات البحث فى الجمهورية العراقية، منذ أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية عن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية 2023 الوجبة التاسعة، وينتظر جميع المستحقين للرعاية الاجتماعية والذين بلغت أعدادهم نحو 200 ألف مواطن عراقي موعد صرف الرعاية الاجتماعية الوجبة التاسعة، هُنا PDF اسماء المشمولين الوجبة التاسعة 9 في الرعاية الاجتماعية العراق spa.gov.iq، كشوفات أسماء المقبولين

الاستعلام عن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية 2023

أعلنت الحكومة العراقية أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية 2023، عبر منصة مظلتي للرعاية الاجتماعية، حيث تصرف الحكومة العراقية رعاية اجتماعية شهرية للأسر تحت خط الفقر والمرضى والمسنين وذوي الإعاقة والأمراض المزمنة، كما تصرف إعانات مالية وطبية ومساعدات اجتماعية للعاطلين عن العمل، وللحصول على أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023.

وللاستعلام عن أسماء المشمولين فى الرعاية الاجتماعية 2023

إليكم خطوات الإستعلام عن أسماء المشمولين الوجبة التاسعة الرعاية الإجتماعية في العراق من خلال الرابط التالي:

البحث عن رابط موقع منصة مظلتي للرعاية الاجتماعية.

يتم اختيار خدمة الخدمات الإلكترونية.

الضغط على أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023 في العراق.

تسجيل المحافظة التابع لها في العراق.

ادخال رقم الهوية وكود التحقق.

النقر على الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023ز

شروط الحصول على الرعاية الاجتماعية 2023

تضع الحكومة العراقية عددًا من الشروط يجب تحققها فى المستحقين، لإدراج أسمائهم ضمن أسماء المشمولين فى الرعاية الاجتماعية 2023، وأهم الشروط التى أعلنتها وزارة العمل العراقية هى أن يكون المتقدم يحمل الجنسية العراقية، ومقيم فى العراق، ألا يقل عمر المتقدم من الذكور عن 60 عامًا، والإناث 55 عامًا، وألا يقل عدد أفراد الأسرة عن 4 أفراد.