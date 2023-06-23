” أعرف أسمك نزل من هنُا”.. رابط الاستعلام عن أسماء المقبولين الجدد في تكافل وكرامة 2023

الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة 2023، أصبح مثار اهتمام الملايين من المصريين الذين يستفيدون من برنامج تكافل وكرامة، الذى أطلقته الدولة المصرية لدعم الأسر الأكثر احتياجًا، ضمن البرنامج الرئاسى”حياة كريمة”.

قيمة معاشات برنامج تكافل وكرامة بعد الزيادة

وارتفعت معدلات الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة 2023 و قيمة الزيادة الشهرية، عقب الزيادة التى أقرها رئيس الجمهورية بداية من شهر إبريل الماضى، حيث زادت بنسبة 25%، وأصبح المسنين وذوى الهمم من مستحقى تكافل وكرامة يحصلون على 563 جنيهًا، بعد أن كانوا يحصلون على 450 جنيهًا، بينما يحصل الطفل اليتيم على 438 جنيهًا بدلًا عن 350 جنيهًا.

الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة 2023

للاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة 2023، خصصت وزارة التضامن الاجتماعي موقعها الإلكتروني، ليتمكن المواطنون من الاستعلام عن أسماء المقبولين للحصول على معاش برنامج تكافل وكرامة، الذى خصصته الدولة لتوفير حياة كريمة للمواطنين الأكثر احتياجًا.

خطوات معرفة أسماء المستفيدين في تكافل وكرامة 2023

يمكن للمتقدمين للحصول على معاش برنامج تكافل وكرامة معرفة موقف طلباتهم من القبول او الرفض من خلال الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي وإتباع الخطوات التالية:

– الدخول عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي.

– اختيار أيقونة معاش برنامج تكافل وكرامة من القائمة الرئيسية للموقع.

– إدخال كافة بيانات الشخص الراغب في الحصول على المعاش الشهري بدقة.

– إدخال كافة بيانات مكتب التضامن التابع له.

– الضغط على كلمة استعلام.

– ظهور كافة المعلومات المراد الاستعلام عنها.