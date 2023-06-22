نتائج الثالثة اعدادي 2023 الدورة الثانية | نتائج الامتحان الجهوي الموحد الثالثة اعدادي Résultats 3ème Année Collège

تم الإعلان عن نتائج الثالثة اعدادي 2023 الدورة الثانية للعام الدراسي 2023 من قبل وزارة التربية المغربية. ينتظر الطلاب هذا الامتحان بحالة من التوتر والقلق، حيث يقومون بالتحضير للإختبارات النهائية، بهدف الحصول على شهادة امتحانات الثالث الاعدادي. في الساعات الأخيرة، ازداد الاهتمام بمعرفة الموعد النهائي لامتحان الثالث الإعدادي الدورة الثانية لعام 2023، وسيتم الإعلان عنه فور تحديده.

اعلان نتائج الثالثة اعدادي 2023 الدورة الثانية

تم الإعلان من قبل وزارة التربية الوطنية في المغرب عن جدول امتحان البكالوريا الجهوية للعام الدراسي 2023، حيث سيتم إجراء الامتحانات في الأيام التالية، حيث ستبدأ الدورة العادية للامتحان الجهوي في يوم 31 مايو وتستمر حتى يوم 3 يونيو 2023، أما الدورة الأولى للامتحان الجهوي، فستقام في يومي 3 و 4 يوليو 2023. وبالنسبة للطلاب المترشحين الأحرار، فسيتم عقد الامتحان الجهوي لهم في يومي 13 و 14 يونيو الحالي، يشعر الطلاب بالترقب الشديد بعد انتهاء الامتحانات، حيث ينتظرون بفارغ الصبر النتائج.

في إطار جهودها لتنظيم التعليم الإعدادي، قامت وزارة التربية الوطنية في المغرب بتحديد موعد اختبار الجهوي للمدرسين في الثالثة اعدادي، ستجرى هذه الاختبارات في يومي 15 و 16 يونيو. بالإضافة إلى ذلك، أشارت الوزارة إلى ضرورة متابعة التعليم الإعدادي على جميع المستويات من 8 يونيو وحتى 14 يونيو، ومن خلال الفقرة التالية نتائج الثالثة اعدادي 2023 الدورة الثانية كما قامت الوزارة بتحديد موعد أداء الامتحان المحلي في المؤسسة، الذي بدأ في 16 يناير الماضي، تم توضيح هذه المواعيد في مذكرة صادرة عن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولى والرياضة، والتي تتولى مسؤولية إصدار جداول الاختبارات الشهادية للعام 2023.

نتائج الثالثة اعدادي 2023 الدورة الثانية

يمكن الوصول إلى خدمة مسار Massar للاطلاع على نتائج الثالثة اعدادي 2023 الدورة الثانية في المغرب عن طريق الخطوات التالية: