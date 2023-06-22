هتقبض 3000 جنيه وانت بتدرس.. بدائل الثانوية العامة 2023 بعد الاعدادية لجميع المحافظات

بدائل الثانوية العامة 2023 حيث بمجرد انتهاء الطلاب من امتحانات الشهادة الإعدادية، يبدأون وأولياء أمورهم في السعي وراء بدائل تعوّض عن الثانوية العامة، نظرًا للضغوط التي يتعرضون لها سواء على صعيد نفسي أو مادي. في هذا المقال الحصري، سنستعرض الخيارات المتاحة لهم بعد الانتهاء من الشهادة الإعدادية، وسنقدم نظرة شاملة على مجموعة متنوعة من المدارس التي يمكنهم الانضمام إليها.

بدائل الثانوية العامة 2023

بعد إعلان تغيير نظام التعليم الفني من نظام الخمس سنوات إلى ثلاث سنوات فقط، ما لم يكون الطلاب متفوقين وعلى استعداد للتحصيل العالي، سيتم إضافة عامين إضافيين لتأهيلهم للانضمام إلى الصف الجامعي وفقًا لتخصصهم.

ولذلك، يبحث الطلاب وأولياء أمورهم عن تنسيق الشهادة الإعدادية وبدائل الثانوية العامة لعام 2023، يتميز هذا التنسيق بوجود مدارس تقدم مقابل مادي للطلاب من خلال التدريب العملي كل شهر. وما يميز تنسيق الشهادة الإعدادية لعام 2023 هو توفير فرص عمل مباشرة بعد التخرج.

افضل بدائل الثانوية بعد الاعدادية لجميع المحافظات

للتلاميذ الذين ينتهون من امتحانات الشهادة الإعدادية، توجد قائمة من المدارس التي تُعَدُّ بدائل مهمة للثانوية العامة لعام 2023، وتتضمن هذه بدائل الثانوية العامة 2023 ، بعد نتيجة الشهادة الإعدادية:

1- مدرسة التمريض العسكري.

2- المدرسة الجوية العسكرية.

3- البتروكيماويات بالسويس.

4- مدرسة الميكاترونيات.

5- الترسانة البحرية.

6- مدارس البريد.

7- مدرسة الذكاء الاصطناعي.

8- مدارس الفنون.

9- الرياضية العسكرية.

10- مدرسة التمريض العام.

مدارس بمجموع اقل من 140

بدائل الثانوية العامة 2023 بمجموعة أقل من 140:

1- مدرسة الضبعة النووية.

2- مدرسة الطاقة الشمسية.

3- مدرسة غبور للسيارات.

4- مدرسة توشيبا العربي.

5- مدرسة السويدي الثانوي.

6- مدرسة we للاتصالات.

7- مدرسة المجمع التكنولوجي المتكامل الثانوي.

8- مدرسة السكك الحديد والطرق.

9- مدرسة الذهب والمجوهرات.

10- مدرسة مياه الشرب والصرف الصحي.

11- مدرسة الهيئة العربية للتصنيع.

12- مدرسة الأثاث بدمياط.

13- مدرسة الثانوي البحري.

14- مدرسة الترسانة البحرية بالإسكندرية.

15- مدرسة الصالحية للتكنولوجيا التطبيقية.

16- مدرسة أي تك للتكنولوجيا التطبيقية.

17- مدرسة الشعراوي للتكنولوجيا التطبيقية.

18- مدرسة التمريض العسكري في القوات المسلحة.

19- مدرسة التمريض العسكري في الشرطة.

20- مدر