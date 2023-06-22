ممكن تكون منهم.. التضامن تعطي فرصة لصرف معاشين مع بعض قبل العيد لهذه الفئات فقط

تثار استفسارات كثيرة لدى العديد من المواطنين حول إجراءات الجمع بين معاشين، حيث يرغب الأشخاص المستحقون للمعاشات في معرفة شروط تجميع معاشين معًا، والمجموعات التي يُسمح لها بالاستفادة من هذه الخدمة المقدمة من الجهاز الوطني للتأمين والمعاشات، يثير العديد من الأشخاص استفسارات حول كيفية جمع معاشين في حالة وفاة أحد الزوجين، وكيفية الحصول على معاش الشخص المتوفى. يعد الجمع بين المعاشين هذا هامًا، حيث يسمح للفرد بالحصول على معاش واحد فقط، وتمكنه من استفادة من معاش الشخص المتوفى بموجب القانون.

الفئات يحق لها الجمع بين معاشين

ومن الجدير بالذكر أن وزيرة التضامن الاجتماعي، نيفين القباج، قامت في عام 2020 بإصدار منشور عام رقم 15 لعام 2020 بصفتها القائمة بأعمال رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، ويسمح هذا المنشور لذوي الإعاقة الجمع بين معاشين أو جمع المعاش مع الأجر الكامل، دون وجود حد أقصى محدد.

– تسمح القوانين بإمكانية الجمع بين معاش الأرملة ودخلها من العمل أو المهنة دون أي قيود.

– يمكن للأرملة جمع معاش زوجها ومعاشها بصفتها مستفيدة من هذا النظام.

– يُمكن للأبناء جمع معاشين لوالديهما دون قيود.

– يُمكن للأرمل الجمع بين معاشه ودخلها من العمل أو المهنة دون أي حدود.

– يُمكن للمستحق جمع دخله ومعاشه بحدود الحد الأدنى المقرر من قبل قانون التأمين.

– يُمكن للأرمل الجمع بين معاشه ومعاش زوجته بصفته مستفيدًا من هذا النظام.

– يُمكن للمستحق جمع المعاشات المستحقة لشخص واحد دون أي قيود.

– تتاح إمكانية جمع المعاشات لأصحاب الاحتياجات الخاصة.

الأوراق المطلوبة للتقديم

في حالة استيفاء المستحق للشروط المطلوبة الجمع بين معاشين، ينبغي تقديم الوثائق التالية:

يلزم تقديم بطاقة الرقم القومي. يتطلب تقديم بطاقة الخدمات المتكاملة ويجب أن يتم تحديد الأولوية بناءً على النظام التالي:

– المعاش المستحق للفرد نفسه.

– المعاش المستحق للزوج أو الزوجة.

– المعاش المستحق للوالد أو الوالدة.

– المعاش المستحق للابن أو الابنة.

– المعاش المستحق للأخ أو الأخت.