تابع لايف : مشاهدة مباراة السعودية والصين بث مباشر في كأس آسيا تحت 17 سنة اليوم 2023/6/22

مشاهدة مباراة السعودية والصين بث مباشر، يتطلع المنتخب السعودي إلى تحقيق فوزه الثالث على التوالي عندما يواجه الصين على ملعب تشونبوري سيتي الخميس المقبل، 22 يونيو، في الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة C في بطولة آسيا للشباب تحت 17 سنة 2023 في تايلاند.

مشاهدة مباراة السعودية والصين بث مباشر

وفي نفس المجموعة أيضًا، ستلتقي طاجيكستان مع أستراليا على ملعب راجامانغالا في بانكوك يوم الخميس.

يدخل المنتخب السعودي المباراة ويتصدر ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط من مباراتين، مقابل 3 نقاط لأستراليا، ونقطة لطاجيكستان والصين، حيث ضمن الأخضر السعودي الفوز بصدارة المجموعة والعبور إلى ربع النهائي.

من ناحية أخرى، يدخل المنتخب الصيني المباراة بينما لا يزال أمامه فرصة للمنافسة من أجل التأهل من المجموعة، حيث يحتاج إلى الفوز على أستراليا بالخسارة أو التعادل أمام طاجيكستان.

وشهدت الجولة الأولى من منافسات المجموعات، الجمعة، فوز السعودية على أستراليا 2-0 وتعادل طاجيكستان مع الصين 1-1، بينما شهدت الجولة الثانية يوم الاثنين فوز السعودية على طاجيكستان 2-0 وأستراليا على الصين 5-3.

المباراة الموعد الملعب البطولة السعودية تحت 17 عام – الصين تحت 17 عام 22 يونيو 2023 استاد تشونبوري كأس آسيا تحت 17 سنة لموسم 2023

موعد مباراة السعودية والصين والقنوات الناقلة

وتنطلق مباراة السعودية والصين التي ستكون ضمن منافسات الجولة الثالثة والاخيرة من منافسات المجموعة الثالثة في كأس آسيا للناشئين في تمام الساعة الواحدة ظهراً بتوقيت مكة والقاهرة، وفي تمام الساعة 10:00 بتوقيت غرينتش.

وستكون المباراة منقولة على قناة SSC1 HD، وقناة بي إن سبورتس آسيا beIN Sports AFC HD، وجدير بالذكر ان تلك القنوات مشفرة .