حمل الانpdf.. كشوفات أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023 الوجبة التاسعة من خلال spa.gov.iq

أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023 يهتم بها العديد من مواطني دولة العراق وكل من يتوقع أن يكون ضمن القائمة، خاصة في ظل الظروف المعيشية الصعبة في الوقت الحالي ورغبة الجميع في وجود إعانة تساعد في تكاليف المعيشة، وقد أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن تلقيها أكثر من 300.000 طلب للدخول في البرنامج من مستحقين جدد، بجانب إمكانية الاستعلام عن الوجبة التاسعة للرعاية الاجتماعية هذا العام بشكل إلكتروني ومن خلال الإنترنت، وهي الوجبة المقدمة للأسر الفقيرة والأشد احتياجاً في العراق، ونستعرض عبر موقعنا البديل قائمة أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023 وشروط الاشتراك في البرنامج بشكل عام.

أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023

يمكن لكل المواطنين أو الأسر المتوقع دخولها في البرنامج، الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023 الوجبة التاسعة في العراق بكل سهولة، وذلك من خلال موقع مطلتي الرسمي على الإنترنت، وكانت الوزارة أعلنت مسبقاً عن 3 دفعات جديدة تدخل للبرنامج، وعن طريقة الاستعلام فهي كما يلي:

الدخول إلى موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعي أو موقع مظلتي الرسمي مباشرة من هنا.

إدخال رمز التحقق الموجود على الشاشة للاستمرار

الضغط على تبويب “الخدمات الإلكترونية” واختيار خدمة “أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة التاسعة”.

إدخال كل المعلومات والبيانات المطلوبة من الموقع.

الضغط على أيقونة “تحميل الكشوف” والبحث عن اسمك بها بكل سهولة

شروط الرعاية الاجتماعية الوجبة التاسعة 2023

يمكن الاشتراك في برنامج الرعاية الاجتماعية في العراق بمجرد توافر عدة شروط بك وتقديم أوراق ومستندات مطلوبة، والتي حددتها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية من قبل للحصول على الوجبة التاسعة من برنامج الرعاية الاجتماعية 2023، وتتمثل هذه الشروط فيما يلي: