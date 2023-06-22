الان ظهرت نتائج اعتراضات الصف السادس الابتدائي 2023 فى العراق عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية

نتيجة اعتراضات الصف السادس الابتدائي فى العراق 2023، حيث شهدت محركات البحث جوجل خلال الفترة القليلة الماضية أعلى نسبة بحث من أجل الحصول على نتيجة اعتراضات الصف الثالث المتوسط فى جميع المحافظات العراقية ، وقامت وزارة التربية والتعليم العراقية بالاعلان عن نتيجة اعتراضات الصف السادس الابتدائي 2023 فى بعض المحافظات بالفعل ، حتى يتمكن جميع الطلاب والطالبات وأولياء الأمور من الاستعلام عن نتيجته الاعتراضات ، ومن تلك المحافظات ، صلاح الدين ، و الكرخ ، والرصافة ، وكربلاء ، ومن خلال التقرير التالى سنقوم بتقديم جميع المعلومات التي من شأنها الحصول على نتيجة اعتراضات الصف السادس الابتدائي 2023 الدوار الأول بكل سهولة ويسر.

نتيجة اعتراضات الصف السادس الابتدائي بالعراق 2023.

عقب الانتهاء من إعلان نتيجة الصف السادس الابتدائي الترم الثاني للعام الدراسي 2023 فى العراق، والذى تم الإعلان عنها خلال الأيام الأولى من شهر يونيو الحالى قام الطلاب بتقديم الاعتراضات على النتيجة ، وصرحت وزارة التربية والتعليم العراقية أنه تم الانتهاء من فحص جميع الاعتراضات التى تم من خلال الرابط الخاص الذي وفرته الوزارة من أجل المساهمة في التسهيل على الطلاب والطالبات وأولياء الأمور في الاعتراض على النتيجة، مشيرين إلى أن جميع نتيجة الاعتراضات الخاصة بالصف السادس الابتدائي الترم الثاني ستكون متوفرة من خلال رابط موقع وزارة التربية والتعليم العراقية خلال الساعات القليلة المقبلة.

رابط اعتراضات الصف السادس الابتدائي في العراق.