هُنا نتيجتك.. رابط نتيجة دبلوم صناعى 2023 الدور الأول| نتيجة الدبلومات الفنية الصناعية عبر بوابة التعليم الفني

موعد ظهور نتيجة الدبلوم الصناعى 2023، منذ انتهاء امتحانات الدبلومات الفنية الدور الأول، شهدت مواقع الانترنت رواجًا فى البحث عن كلمة موعد ظهور نتيجة الدبلوم الصناعى 2023، بوصفه الأكثر من حيث عدد الطلاب، وينتظر الطلاب النتيجة عبر بوابة التعليم الفنى.

رابط نتيجة الدبلوم الصناعى 2023

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى إتاحة نتيجة الدبلوم الصناعى 2023، برقم الجلوس إلكترونيا، عبر رابط بوابة التعليم الفنى، بموقع وزارة التربية والتعليم https://fany.emis.gov.eg/، حيث سيتم تفعيل الرابط الإلكتروني فور إعتماد النتيجة النهائية من معالي الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم فور الإنتهاء من أعمال التصحيح في الكنترولات خلال الشهر الجاري.

رابط استخراج نتيجة الدبلوم الصناعى 20231

1- الدخول عبر رابط نتيجة الدبلومات الفنية.

2- اختيار أيقونة الاستعلام عن نتائج الطلاب.

3- تحديد محافظة الإقامة.

4- تحديد نوع الدبلوم الفني (صناعي).

5- كتابة بيانات الطالب الراغب في الاستعلام عن درجاته بدقة في الخانات اللازمة لذلك.

6- إدخال بيانات المدرسة المقيد بها الطالب والإدارة التعلمية.

7- إدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب

8- الضغط على عرض النتيجة.

موعد إعلان نتيجة الدبلوم الصناعى 2023

قال الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن الإعلان عن موعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2023، سيكون عقب الانتهاء من جميع المراحل داخل الكنترول الخاص بالتعليم الفنى، حيث تجرى حاليًا عملية تصحيح الاوراق، وعقب ذلك تجرى عملية رصد الدرجات، تليها المراجعة النهائية لأوراق الإجابة، ثم عملية التجميع، تمهيدًا لإعلان النتيجة التى ينتظرها نحو 760 ألف طالب بالدوبلومات الفنية، نظمى 3 و5 سنوات، من جميع التخصصات الصناعية والزراعية والفندقية والتجارية.

نتيجة الدبلومات الفنية الصناعية 2023

يواصل الآلاف من الطلاب والطالبات في الصف الثالث الثانوي الفني الصناعي، في البحث عن نتيجة دبلوم صناعي 2023 والتي من المقرر إعلانها فور الإنتهاء من تصحيح الدفاتر والأوراق في الكنترولات علي مستوي قطاعات التعليم.