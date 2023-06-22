نظام نور بدون كلمة سر noor.moe.gov.sa .. استعلم عن نتائج الطلاب عبر نظام نور برقم الهوية الوطنية 1444 بالخطوات

الاستعلام عن نتائج الطلاب عبر نظام نور بدون كلمة سر 1444 هو أكثر ما يشغل بال أولياء الأمور الآن حيث يرغبون في معرفة النتائج التي حصل عليها طلابهم في اختبارات الفصل الدراسي الماضي ويمكنك ان تستعلم عن النتائج من خلال نظام نور او من خلال توكلنا أو عبر منصة مدرستي وسوف نوضح لك الخطوات التي يجب أن تتبعها من أجل معرفة النتائج تابعوا معنا.

نتائج الطلاب نظام نور بالهوية

من خلال دخول نظام نور نتائج الطلاب سوف تتمكن من معرفة الدرجات التي حصل عليها التلاميذ بكل سهولة ويسر اي سيتم الاستعلام عن نتائج من خلال نص نور والاسلام يتم بدون كلمة السر ويتم هذا من خلال الخطوات التالية:

يتوجه اولا ولي الأمر أو التلميذ الى رابط نظام نور للطلاب.

بعد ذلك يجب تسجيل اسم المستخدم بالضغط على كلمة نسيت كلمة السر.

يتم إدخال رقم الهاتف الخاص بالشخص الذي يرى في تسجيل الدخول ويتم ادخال البيانات المطلوبه منك بطريقة صحيحة وسوف تصلك رساله.

عقب وصول الرسالة التي تحتوي على البيانات والمعلومات يجب أن تقوم بتسجيل الكود المخصص الذي تم إرساله في الرسالة وبعدها يتم إعادة تعيين كلمة المرور من جديد.

قم بإعادة تسجيل الدخول بطريقه صحيحه عن طريق كتابة اسم المستخدم وكلمة السر الجديدة.

وبعد ذلك سوف تتمكن من معرفة الدرجات بشكل سهل وبسيط.

نظام نور للنتائج

وفي إطار متصل ، أعلنت وزارة التربية والتعليم السعودية أنه من خلال نظام نور ولي الأمر او عبر تطبيق توكلنا سوف تتمكن من معرفة نتائج الطلاب ويتم الاستعلام من خلال تطبيق توكلنا عبر اتباع الخطوات التالية: