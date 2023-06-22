موعد عيد الاضحي في قطر 2023 وتوقيت الصلاة بالمدن

يبحث الكثير من المسلمين في قطر عن بالتعرف على موعد عيد الاضحي و إجازة عيد الأضحى المبارك 2023 لكي يتمكنوا من الاحتفال بهذه المناسبة الدينية ويتم اقامة عدد من الشعائر الدينية ومن خلال مقالنا سنتعرف على موعد عيد الاضحي في قطر 2023.

موعد عيد الاضحي في قطر 2023

كما ان عيد الأضحى من ضمن المناسبات الدينية التي تعتبر هامة للمسلمين في كل أنحاء العالم الإسلامي ويتم انتشار حالة من الفرحة والسرور في جميع الدول ويوافق اول ايام عيد الاضحي يوم 28 من شهر يونيو 2023م ويستمر حتى يوم 1 من شهر يوليو 2023 م يعني انه سيتم بداية إجازة عيد الأضحى في قطر يوم 27 من شهر يونيو 2023 م وستستمر حتى يوم 1 من شهر يوليو 2023 م، اي ان العيد يتم استمراره لمدة 4 ايام متتالية وانه سيتم حصول العاملين على عطلة رسمية في البلاد وهي ويوم الجمعة داخل اجازة العيد.

مظاهر الاحتفال بعيد الأضحى في قطر

تتعدد مظاهر الاحتفال بعيد الأضحى في قطر والتي من بينها الاتي.