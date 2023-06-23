رابط Nategafany emis gov eg نتيجة دبلوم زراعة الدور الأول 2023 عبر بوابة التعليم الفني| نتيجة الدبلومات الفنية الزراعية

موعد ظهور نتيجة الدبلوم الزراعى 2023، راجت خلال الأيام الأخيرة عمليات البحث عن موعد ظهور نتيجة الدبلوم الزراعى 2023، بعد التسريبات بقرب انتهاء تصحيح أوراق الإجابة، وينتظر الطلاب النتيجة عبر بوابة التعليم الفنى، وخلال هذه المقالة نستعرض معكم رابط Nategafany emis gov eg نتيجة دبلوم زراعة الدور الأول 2023 عبر بوابة التعليم الفني.

رابط نتيجة الدبلوم الزراعى 2023

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى إتاحة نتيجة الدبلوم الزراعى 2023، برقم الجلوس إلكترونيا، عبر رابط بوابة التعليم الفنى، بموقع وزارة التربية والتعليم https://fany.emis.gov.eg/، حيث سيتم تفعيل رابط Nategafany emis gov eg نتيجة دبلوم زراعة الدور الأول 2023 عبر بوابة التعليم الفني فور إعتماد النتيجة من وزير التربية والتعليم.

رابط Nategafany emis gov eg نتيجة دبلوم زراعة الدور الأول

1- الدخول عبر رابط نتيجة الدبلومات الفنية.

2- اختيار أيقونة الاستعلام عن نتائج الطلاب.

3- تحديد محافظة الإقامة.

4- تحديد نوع الدبلوم الفني (زراعى).

5- كتابة بيانات الطالب الراغب في الاستعلام عن درجاته بدقة في الخانات اللازمة لذلك.

6- إدخال بيانات المدرسة المقيد بها الطالب والإدارة التعلمية.

7- إدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب

8- الضغط على عرض النتيجة.

موعد إعلان نتيجة الدبلوم الزراعى 2023

قال الدكتور رضا نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن الإعلان عن موعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2023، وبينها نتيجة الدبلوم الزراعى، سيكون عقب الانتهاء من جميع المراحل داخل الكنترول الخاص بالتعليم الفنى، حيث تجرى حاليًا عملية تصحيح الاوراق، وعقب ذلك تجرى عملية رصد الدرجات، تليها المراجعة النهائية لأوراق الإجابة، ثم عملية التجميع، تمهيدًا لإعلان النتيجة التى ينتظرها نحو 760 ألف طالب بالدوبلومات الفنية، نظمى 3 و5 سنوات، من جميع التخصصات الصناعية والزراعية والفندقية والتجارية.

تنسيق الدبلوم الزراعى

عقب الإعلان عن نتيجة الدبلوم الزراعى 2023، يبدأ الطلاب البحث عن المعاهد الفنية والكليات التى يمكن أن يلتحق بها خريجى المدارس الزراعية، وتتنوع هذه المعاهد بيم معاهد زراعية، ومعاهد الحاسب الآلى، بالإضافة إلى الالتحاق بكليات الزراعة بعد إجراء معادلة.