أسعار السجائر اليوم الخميس 2023/6/22 بالأسواق والمحال التجارية

شهدت أسعار السجائر اليوم الخميس 22 يونيو 2023، استقرارا نسبياً وذلك عقب توافرها بكميات في الاسواق عقب شحها بالفترة الماضية والجدير أن هناك الملايين حول الجمهورية بالوقت الحالي يريدون التطلع لمعرفة أسعار السجائر اليوم الخميس 22 يونيو، وفقًا لآخر تحديث للأسعار الرسمية المعلنة من الشركات المنتجة لسجائر في مصر وسوف نستعرضها مع حضراتكم عبر موقعنا البديل.

أسعار السجائر اليوم الخميس

وبحسب آخر الأسعار الحقيقية التي نشرتها الشركات المنتجة ، فإن آخر سعر كشفت عنه شركة فيليب موريس كان يوم الخميس الموافق 6 أبريل 2023 في السوق المصري ، حيث ارتفع سعر Merit. بأنواعها لتكون 59 جنيها، ومارلبورو بأنواعها لتسجل 54 جنيها، ومارلبورو crafted بأنواعها 44 جنيها، وسجائر إل إم بأنواعها 39 جنيها.

من جهتها رفعت شركة إيسترن توباكو “إيسترن كومباني” في نفس الوقت أسعار جميع منتجات الشركة من السجائر للمستهلك ، حتى ترفع أسعار السجائر بعد الزيادة الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في الأسواق المحلية ، وتراوح سعر علبة السجائر بين جنيهين وثلاثة جنيهات حسب الماركة. الأسعار النهائية لسجائر كليوباترا كينج سايز 23 جنيها، وسوفت كوين بـ 24 وبوسطن بـ 24 وبوكس بـ 24 وسوبر بـ 24.

سعر السجائر الشعبية اليوم

– بوكس «10»: 15 جنيها

– كليوباترا كينج سايز: 23 جنيها

– كليوباترا سوفت كوين: 24 جنيها

أسعار السجائر اليوم

– بوسط/ بلومنت: 23 جنيها

– كليوباترا سوبر: 24 جنيها

– مونديال «أحمر- أزرق- سيلفر»: 24 جنيها

– مونديال سويتش «منتول- بلوبيري»: 24 جنيها

– كليوباترا بلاك: 24 جنيها

– ماتوسيان سوبر: 24 جنيها

– فايسروي /بال مال: 23 جنيها.

سعر السجائر الأجنبية اليوم

سعر علبة ميريت أزرق وأصفر اليوم 59 جنيها

سعر إل إم 39 جنيها

سجائر لاكي سترايك بسعر 29 جنيها.