أسعار السجائر اليوم الخميس 22 يونيو بعد الزيادة الأخيرة وسبب عدم توافرها بالمحلات

تم اصدار خلال ساعات قليلة من قبل شركة الشرقية للدخان بانه سيتم القيام بتوحيد سعر علبة السجائر في كافة الأكشاك والسوبر ماركت وانها تعد من ضمن السلع التي يقبل الشراء عليها بكثرة من المستهلك ويمكن ان يصل حجم ما يتم استهلاكه لمليارات ومن خلال مقالنا سنتعرف على اسعار السجائر اليوم.

أسعار السجائر اليوم الخميس 22 يونيو بعد الزيادة

يهتم البعض يوميًا بالتعرف على اسعار السجائر حيث اصدر تصريح من رئيس شعبة الدخان انه لم ياتم القيام بزيادة أسعار السجائر وان كل زيادة هي من قبل التجار والذي يعني زيادة في جشع السوق وانه سيتم تعرفنا على الاسعار الحقيقة المعلنة من الشركة.

سعر علبة سجائر كليوباترا بوكس يمكن ان يصل من 13 إلى 15 جنيه.

اما عن سعر الكينج سايز سعر 20,50 جنيها ويصل إلى 23 جنيها.

سجائر كليوباترا سوفت كوين 23 جنيها.

سعر سجائر كليوباترا بوكس ألوان وابيض 22 إلى 24 جنيه.

سجائر سوبر ستار وصل سعرها 24 جنيها.

سجائر مونديال فايسروي بال مال 35 جنيها.

سعر سجائر ماتوسيان سوبر 24 جنيها.

مونديال سويتش منتول، بلوبيري هو 24 جنيه.

كما ان هناك بعض من الزيادات في الاسعار من قبل التجار بصورة يومية.

ما هي إضرار شرب السجائر

تعتبر من ضمن العادات السيئة للبعض كما انها تسبب بعض من الامراض ومنها.