هنـا نتيجتك.. fany.emis.gov.eg رابط نتيجة دبلوم تجارة 2023 برقم الجلوس| نتيجة الدبلومات الفنية التجارية الدور الأول

صل الآلاف من الطلاب في الصف الثالث الثانوي الفني التجاري، في البحث علي مؤشرات جوجل عن رابط fany.emis.gov.eg نتيجة دبلوم تجارة 2023 برقم الجلوس الدور الأول لشهادة الدبلومات الفنية التجاري عبر موقع وزارة التعليم الفني والتي من المقرر إعلانها خلال الأيام القادمة عبر الموقع الرسمي للوزارة فور إعتمادها من وزير التربية والتعليم معالي الدكتور رضا حجازي، فور الإنتهاء من أعمال تصحيح الدفاتر.

رابط الحصول على نتيجة الدبلوم التجارى 2023

موعد ظهور نتيجة الدبلوم التجارى 2023.. أصبح البحث عن موعد ظهور نتيجة الدبلوم التجارى 2023، من الكلمات الرائجة على محركات البحث، بعد التسريبات بقرب انتهاء تصحيح أوراق الإجابة، وينتظر الطلاب النتيجة عبر بوابة التعليم الفنى.

رابط نتيجة الدبلوم التجارى 2023

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى إتاحة نتيجة الدبلوم التجارى 2023، برقم الجلوس إلكترونيا، عبر رابط بوابة التعليم الفنى، بموقع وزارة التربية والتعليم والعليم الفنى https://fany.emis.gov.eg/

خطوات الحصول على نتيجة الدبلوم التجارى 20231

1- الدخول عبر رابط نتيجة الدبلومات الفنية.

2- اختيار أيقونة الاستعلام عن نتائج الطلاب.

3- تحديد محافظة الإقامة.

4- تحديد نوع الدبلوم الفني (تجارى).

5- كتابة بيانات الطالب الراغب في الاستعلام عن درجاته بدقة في الخانات اللازمة لذلك.

6- إدخال بيانات المدرسة المقيد بها الطالب والإدارة التعلمية.

7- إدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب

8- الضغط على عرض النتيجة.

موعد إعلان نتيجة الدبلوم التجارى 2023

قال الدكتور رضا نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن عدد طلاب الدبلومات الفنية بنظاميه 3 سنوات و5 سنوات، يتجاوز 760 ألف طالب وطالبة، ينتظرون الإعلان عن موعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2023، وبينها نتيجة الدبلوم التجارى، مشيرًا إلى أن الإعلان عن نتيجة الدبلوم التجارى 2023سيكون عقب الانتهاء من جميع المراحل داخل الكنترول الخاص بالتعليم الفنى، حيث تجرى حاليًا عملية تصحيح الأوراق، وعقب ذلك تجرى عملية رصد الدرجات، تليها المراجعة النهائية لأوراق الإجابة، ثم عملية التجميع،

تنسيق الدبلوم التجارى

عقب الإعلان عن نتيجة الدبلوم التجارى 2023، يبدأ الطلاب البحث عن المعاهد الفنية والكليات التى يمكن أن يلتحق بها خريجى المدارس التجارية، وتتنوع هذه المعاهد بين معاهد فوق المتوسطة، ومعاهد الحاسب الآلى، بالإضافة إلى الالتحاق بكليات التجارة بعد إجراء معادلة.

نتيجة دبلوم تجارة 2023 الدور الأول 2023

وتظهر نتيجة الدبلومات الفنية 2023 بعد انتهاء أعمال التصحيح والمراجعة واعتماد نتيجة الدبلومات الفنية 2023 رسميًا، حيث سيتم تفعيل رابط الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس والاسم للحصول عليها بمجرد ظهورها رسميًا.