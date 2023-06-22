يلا شوت.. مشاهدة مباراة الاهلي وحرس الحدود اليوم الخميس 22-6-2023 في الدوري المصري والقنوات الناقلة

مشاهدة مباراة الاهلي وحرس الحدود اليوم الخميس الثاني والعشرون من شهر يونيو الجاري للعام الحالي 2023، هي الأكثر بحثاً واهتماماً من محبي ومتابعي كرة القدم المصرية بشكل عام، وخاصة جمهور النادي الأهلي في كل محافظات مصر وعلى المستوى العربي والأفريقي والعالمي، ويريدون الجميع متابعة مباراة الأهلي وحرس الحدود في الدوري المصري الممتاز، وهي المباراة الأولى للنادي الأهلي بعد حصد لقب دوري أبطال أفريقيا 2023 في الفترة الأخيرة، وذلك بعد الفوز على الوداد المغربي بنتيجة المباراتين 3-2 والتتويج في ملعب الفريق المغربي، ونستعرض عبر موقعنا البديل رابط مشاهدة مباراة الاهلي وحرس الحدود اليوم الخميس وموعد المباراة والقنوات الناقلة لها، تابع..

مشاهدة مباراة الاهلي وحرس الحدود اليوم الخميس 22-6-2023

نكون على موعد مع مشاهدة مباراة الاهلي وحرس الحدود اليوم الخميس 22-6-2023، وهي المباراة المؤجلة للفريق الأحمر من الجولة السادسة عشر بسبب المشاركة الأفريقية والوصول لأدوار متقدمة، وتبدأ مباراة الأهلي وحرس الحدود مساء الخميس في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت العاصمة القاهرة وجمهورية مصر العربية بشكل عام، وهو نفس توقيت المملكة العربية السعودية ومكة المكرمة والعاصمة الرياض.

ويمكنكم مشاهدة مباراة الأهلي ضد حرس الحدود اليوم في الدوري المصري من خلال موقعنا، تابعونا.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وحرس الحدود اليوم في الدوري المصري

أعلنت شبكة قنوات أون تايم سبورت الرياضية المصرية أنها سوف تكون القنوات الناقلة لمباراة الاهلي وحرس الحدود الخميس في الدوري المصري الممتاز، وحددت قناة أون تايم سبورت الرياضية 1 إتش دي لتكون القناة الناقلة لمباراة الأهلي وحرس الحدود اليوم، على أن يكون معلق المباراة هو المعلق المتميز محمد الكواليني.

ويستعد استوديو أون تايم سبورت مع مجموعة من نجوم كرة القدم السابقين للحديث عن تفاصيل هامة حول المباراة والنادي الأهلي بشكل خاص، والذي حصل على لقب دوري أبطال أفريقيا في الموسم الحالي بعد الفوز على الوداد المغربي في مباراة الذهاب بنتيجة 2-1، والتعادل بهدف لمثله في مباراة الإياب على ملعب الفريق المغربي، ليتوج ببطولة دوري أبطال أفريقيا للمرة الحادية عشر في تاريخه والثالثة في آخر 4 سنوات.