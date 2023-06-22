بقت أغلى من الأجنبي …48 جنيه سعر سجاير بوكس وكليوباترا .. والشركة : غير مسؤولين عن جشع التجار

سعر سجاير بوكس وكليوباترا، يشكو عدد كبير من الأشخاص ارتفاع اسعار السجاير خلال الفترة الأخيرة، على الرغم من أن شركة الشرقية للدخان أكدت أنها لم تقوم بالإعلان عن أي زيادة وأنها تتعامل مع التجار حتى الآن بالسعر القديم وهو 24 جنيه.

سعر سجاير بوكس وكليوباترا

وكان السبب الرئيسي للزيادة التي وصلت إليها سعر سجاير البوكس وكليوباترا وخاصة مع بداية الشهر الماضي، قيام عدد من التجار بتخزين كميات كبيرة من المنتجات بعد أن ترددت الأنباء عن وجود ارتفاع في أسعار السجاير خلال الفترة القادمة.

فيما صرح “هاني امان” الذي يشغل العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة ايسترن كومباني أن السبب الرئيسي في رفع أسعار السجاير خلال الفترة الأخيرة هو جشع التجار ، وأنه من المقرر أن تعود الأسعر إلى معدلاتها الطبيعية خلال الفترة المقبلة، وأشار إلى أن الشركة إذا قررت رفع الأسعار سوف تقوم بعمل دراسة بحثية للوقوف على تأثير هذا القرار على المستهلك والحفاظ على معدلات الطلب على المنتج الذي تطرحه الشركة.

زيادة أسعار سجاير بوكس وكليوباترا بسبب التجار

كما طالب “إبراهيم امبابي” الذي يشغل رئيس الشعبة العامة للدخان والسجائر بسرعة تقديم شكوى لجهاز حماية المستهلك والأجهزة المختصة، وذلك لمنع استغلال المواطنين ومنع جشع التجار وأشار إلى أن الشركة لم تعلن عن أي زيادة جديدة وكانت المرة الأخيرة في أبريل الماضي.

وأشار خلال نهاية حديثه إلى أن قانون حماية المستهلك يلزم التاجر بوضع الاسعار على المنتجات أما في حالة المخالفة يجب على المستهلك تحرير محضر ويتم عقوبة الشركة لعقوبة تصل إلى الحبس لمدة لا تقل عن عام وغرامة مالية لا تقل عن 100 ألف جنيه.