“من هنا” كيفية الاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط 2023 عبر موقع نتائجنا

يتابع ٱلاف الطلاب والطالبات نتائج الثالث المتوسط لذا أعلنت وزارة التعليم أن يتم ظهور النتائج خلال الساعات المقبلة فور الانتهاء عمليات رصد درجات الطلاب والمراجعة وجميع اعمال الكنترول، لذلك دعونا نترك لكم في هذا التقرير رابط نتائج الثالث المتوسط 2023 وكيفية الاستعلام عن النتائج لكل من يرغب هذا يتابع معنا القادم.

نتائج الثالث المتوسط 2023

نتائج الثالث المتوسط من الأمور المهمة التي ينتظرها ألوف الطلاب والطالبات لتحديد مصيرهم في الدراسة للمرحلة المقبلة، وأولياء الأمور أيضا، لذا أوضحت وزارة التعليم اليمنية ات النتائج في جميع المحافظات جاري رفعها، ويستطيع جميع الطلاب والطالبات الاستعلام عن النتيجة بشكل إلكتروني من خلال الخطوات التي شرحها لكم في السطور التالية.

كيفية الاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط 2023

يمكن لجميع الطلاب والطالبات الاستعلام عن النتيجة الكتروني من خلال اتباع الخطوات التالية:

في البداية يجب الذهاب الي موقع نتائجنا .

قم بتسجيل دخول عبر الموقع.

يتطلب منك إدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب.

حدد المرحلة والعام الدراسي الاول او الثاني.

واخيرا قم بالضغط على تبويب عرض النتيجة وبذلك يتم على فور عرض النتيجة بكافة التفاصيل في جميع المواد الدراسية للطالب.

رابط نتائج الثالث المتوسط 2023

اعزائى الطالبات والطلاب نحن على موعد صدور النتيجة ويتم اعلانها على الفور، وأشار وزير التعليم إن نسبة النجاح اعلى نسبيا من العام الماضي، وهذا الامر زاد من اطمئنان الجميع، ويتم إعلان النتيجة عبر موقع نتائجنا بيسر، كما يمكنك طباعة الشهادة من على الموقع بصيغة pdf.