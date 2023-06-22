يانهار تخفيضات.. عروض كارفور لشهر يونيو 2023 | خصومات كارفور عيد الأضحى المبارك خصومات تصل الي 70% على جميع المنتجات

عروض كارفور لشهر يونيو 2023 هي مجموعة من العروض قدمتها شركة كارفور الشهيرة في كل فروعها بعنوان خصومات عيد الأضحى المبارك، وهي عروض كاملة للشهر وليس فقط أيام العيد ليستفيد منها الجميع على مدار 30 يوماً كاملة، وتقدم كارفور عروض وخصومات كثيرة من وقت لآخر لجذب العملاء من كل مكان في مصر، خاصة أنها تمتلك فروع في مختلف المدن والمناطق على مستوى الجمهورية، ونتعرف عبر موقعنا البديل على أهم عروض كارفور لشهر يونيو 2023 وخصومات عيد الاضحى المبارك هذا العام.

عروض كارفور لشهر يونيو 2023

شهد فروع الشركة الكبرى في مصر مجموعة من عروض كارفور لشهر يونيو 2023، وأتاحت الشركة للجميع شراء أفضل منتجات بأسعار مناسبة وجودة عالية، وشملت التخفيضات المواد الغذائية والأجهزة الإلكترونية وأدوات المطبخ، مع عدد كبير من المنتجات الأخرى المتنوعة والمنتشرة في فروع متاجر كارفور على مستوى الجمهورية، ويمكنك استغلال هذه العروض واقتناء أفضل المنتجات التي تريدها بأسعار مناسبة.

عروض كارفور عيد الأضحى على المواد الغذائية

ضمت عروض وخصومات عيد الأضحى في كارفور العديد من السلع والمنتجات المميزة من أجود الماركات، وهي فرصة للمواطنين للاستفادة من منتج جيد بسعر مناسب، ومن أهم خصومات عيد الاضحى في كارفور كانت المنتجات الغذائية، وهي كما يلي:

سعر كيلو لحم بقري هو 250 جنيه.

سعر كيلو برجر بقري هو 120 جنيه.

سعر ربع جبنة رومي هو 45 جنيه.

سعر نصف دجاجة 550 جرام هو 85 جنيه.

سعر نصف كيلو كبده وقوانص هو 60 جنيه.

سعر السجق البقري 900 جرام من ثري شيفس هو 100 جنيه.

عروض كارفور شهر يونيو على الأجهزة الكهربائية

توفر كارفور للمستهلكين أشهر ماركات الأجهزة الكهربائية بجودة عالية وسعر مناسب لأكثر فئات المجتمع، ومن عروض كارفور لشهر يونيو 2023 على الأجهزة الكهربائية ما يلي: