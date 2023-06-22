results.mlazemna.com نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الاول موقع نتائجنا الوزاري التربية العراقية

يرغب العديد من الطلاب في الاستعلام نتائج الثالث متوسط الدور الاول 2023 وخاصة بعد الانتهاء من أداء الاختبارات خلال الأسابيع الماضية بجميع أنحاء العراق مثل بغداد والبصرة والكرخ وغيرها من المدن العراقية، ولهذا نتساءل عن كيفية الحصول عن هذه النتائج عبر موقع وزارة التربية العراقية أو تكون متاحة على موقع نتائجنا، وهذا ما سنوضحه من خلال مقالنا عبر الفقرات التالية.

نتائج الثالث متوسط الدور الاول 2023

أعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية أن نتائج الثالث متوسط 2023 ستكون متاحة بعد الانتهاء من عملية تصحيح الاختبارات ورصد الدرجات ومراجعتها جيدا عبر موقع نتائجنا وأشارت أيضًا أن من المقرر الإعلان عن هذه النتائج خلال الساعات المقبلة بعد موافقة جميع المحافظات على نتائجها، ثم نقوم برفعها على موقع الوزارة وستقوم أيضا بنشر النتائج من خلال ملف pdf، يستطيع الطالب تحميله عبر موقع الوزارة الرسمي أو من خلال مواقع أخرى أعلنت عنها الوزارة.

طريقة الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الاول

هناك مجموعة من الخطوات اللازمة تسهل للطلاب الاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط الدور الاول 2023:

النقر على موقع وزارة التربية العراقية أو موقع نتائجنا https://results.mlazemna.com/rr22t/

تحديد المحافظة التي تسكن فيها.

الضغط على تحميل ملف النتائج الخاص بتلك المحافظة.

فتح ملف النتائج.

الحصول على درجاتك بواسطة رقم الامتحان .

الجدير بالذكر أن الوزارة قد أعلنت سابقًا على بداية عملية التصحيح خلال الساعات الماضية، ثم تبدأ عملية مراجعة تصحيح الاختبارات ورصد الدرجات والتأكد منها، ثم تكون متاحة عبر موفع نتائجنا.

وهكذا نكون نكتفي بهذا القدر من المعلومات عن نتائج الطلاب التي تصدرت محركات البحث عبر جوجل، كما أوضحنا خطوات الاستعلام عن هذه النتائج بشكل مفصل.