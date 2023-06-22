خطوات تسجيل منحة الزوجة والابناء 2023 والشروط والاوراق المطلوبة mch.gate.mosa.ly

خطوات تسجيل منحة الزوجة والابناء 2023، حيث صرحت الكومة الليبية على الموقع الرسمي اها على الإنترنت أنها تسعى دائماً توفير العديد من المساعدات للأرامل والمطلقات خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها عدد كبير من الدول العربية ، ولهذا قررت الحكومة الليبية عن فتح باب التقديم في تسجيل منحة الزوجة والأبناء،وهي تعد منحة جيدة للسيدات خاصة الارامل والمطلقات لمساعدتهم على التغلب على ظروف المعيشة الصعبة، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على خطوات تسجيل منحة الزوجة والابناء 2023 .

خطوات تسجيل منحة الزوجة والابناء 2023

حيث أعلنت الشؤون الاجتماعية في ليبيا على الصفحة الرسمية لها على الإنترنت عن تقديم منحة الزوجة والأبناء والتي تقدر بـ 100 دينار لكلاً منهما، وذلك حرصاً من الحكومة على توفير الاحتياجات التي تلزم الأسر الليبية خاصة مع حلول عيد الاضحى المبارك ،وإليكم الخطوات .

في البداية يجب الضغط على رابط تسجيل منحة الزوجة والابناء من خلال الرابط التالي.

ادخال كافة البيانات المطلوبة للزوجة والأبناء.

ادخال رقم الهاتف لسهولة التواصل.

بعد اتمام عملية التسجيل والضغط على ارسال سوف يتم ارسال كود للتحقق من الهوية.

شروط الحصول على منحة الزوجة والأبناء

وكانت وزارة الشؤون الاجتماعية في ليبيا قد أعلنت عن توافر عدد من الشروط في السيدات المتقدمين لطلب صرف منحة الزوجة والأبناء والتي جاءت كالتالي:

ألا يتخطى عمر الأبناء عن 18 عام.

ألا يكون لديهم ملف في مصلحة الأحوال الشخصية.

متاح للسيدات الحصول على المنحة لكن شرط ألا تكون لديها أي دخل آخر سواء من وظيفة أو جهة تضامن.

يتم تقديم الطلبات الكترونياً.

بعد أن يتم الموافقة على الطلب سوف يتم ارسال رسالة نصية على الهاتف حتى تتمكن السيدة من التعرف على موعد ومكان استلام المنحة.

الاوراق المطلوبة للحصول على منحة الزوجة والأبناء

القيد العائلي لرب الأسرة.

بيان بفيد برقم حساب الزوج أو الزوجة.

صورة من وثيقة الزواج للمتزوجين منذ عام 2013.

الاوراق المطلوبة لليبيات المتزوجات من اجانب