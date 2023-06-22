“الآن” طريقة و خطوات الاستعلام عن الثالث المتوسط بالعراق في جميع المحافظات 2023

يتسابق على معرفة خطوات الاستعلام عن الثالث المتوسط عدد لا حصر له من الطلبة والطالبات، فمن الممكن أن يقوم الطلاب بمعرفة النتيجة الخاصة بهم بسهولة من خلال شبكة الإنترنت، فقط كل ما عليهم اتباع الخطوات الموضحة من جانب وزارة التربية والتعليم التي تتعلق بالاستعلام عن هذه النتائج، وفيما يلي في هذا المقال سوف نقوم بالتعرف على هذه الخطوات الخاصة بالاستعلام.

خطوات الاستعلام عن الثالث المتوسط

هناك عدة خطوات خاصة بالاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط، وفيما يلي هذه الخطوات الخاصة بالاستعلام:

أولًا: الانتقال إلى الموقع الخاص بوزارة التربية والتعليم العراقية، بالضغط هنا.

ثانيًا: الضغط على أيقونة “نتائج الثالث المتوسط”، الظاهرة أمامك.

ثالثًا: انتقاء المحافظة الخاصة بك.

رابعًا: النقر علي أيقونة “تنزيل النتيجة”، الظاهرة أمامك، ومن ثم سوف تظهر أمامك الطالب النتيجة التي تتعلق به وهي تشتمل على كافه التفاصيل بمختلف الدرجات التي حصل عليها في المواد التي قام بتأديتها، والامتحان بها.

رابط الاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط

لقد وضعت وزارة التربية والتعليم العراقية رابط خاص بالاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط، إذ أنها قالت إنه يمكن لكل الطلاب أن يتعرفوا على النتيجة الخاصة بهم بسهولة من خلال هذا الرابط الإلكتروني، فقط عليهم التوجه إلى هذا الرابط، ومن ثم السير على باقي الخطوات اللازمة التي قد ذكرناها في السابق بالسطور القليلة السابقة، فيتوجب على الطالب أن يدخل جميع بياناته الخاصة بالنتيجة لكي يستطيع أن يستعلم عن نتيجته بسهولة بمجرد انتقاله إلى رابط الحصول على النتيجة.