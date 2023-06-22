Noor رابط الاستعلام عن نتائج نظام نور برقم الهوية 1444 الفصل الدراسي الثالث

نتائج نظام نور.. منذ انتهاء طلاب المدارس فى المملكة العربية السعودية من امتحانات نهاية العام، بدأوا البحث على محركات البحث على الإنترنت عن رابط الاستعلام عن نتائج نظام نور برقم الهوية للفصل الدراسي الثالث، حيث يمكن للطلاب وأولياء الامور الحصول على نتائج الامتحانات للعام الدراسى 1444 هـ، باستخدام رقم الهوية.

نتائج الطلاب على نظام نور برقم الهوية

يتيح موقع نظام نور الاستعلام عن نتائج الطلاب برقم الهوية عبر موقعه الإلكتروني، حيث خصصت الحكومة السعودية نظام نور لخدمة العملية التعليمية فى المملكة العربية السعودية، وتقديم المساعدة للطلاب والمعلمين وأولياء الأمور.

خطوات الحصول على نتائج نظام نور برقم الهوية

الدخول إلى موقع نظام نور الإلكتروني .

. كتابة البيانات المطلوبة مثل اسم المستخدم وكلمة المرور.

ادخل رمز التحقق المرئي الذي أمامك.

ادخل المعلومات الخاصة بالطالب مثل رقم الهوية ورقم الجوال.

حدد الفصل الدراسي ثم اضغط على كلمة بحث لتظهر النتيجة.

خدمات نظام نور

يعتبر نظام نور هو أبرز المنصات التعليمية عن بعد بالمملكة العربية السعودية، ويقدم العديد من الخدمات إلى الطلاب والمعلمين وأولياء الأمور، وهم أبرز عناصر العملية التعليمية، ويستطيع الطالب من خلال نظام نور متابعة دروسه اليومية وعمل الواجبات المنزلية، كما يُمكن لولي الأمر متابعة مستوى ابنه الدراسي وغيابه وحضوره، بالإضافة إلى إمكانية استخدام المعلم لها في معرفة نتائج حركة النقل الداخلي والخارجي، وتأتي هذه الجهود ضمن رؤية المملكة 2030، للتحول الرقمى فى تقديم الخدمات للمواطنين فى جميع الخدمات باستخدام التكنولوجيا الحديثة.