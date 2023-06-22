تردد قناة اون تايم سبورت on time sport .. عشان اشاهد مباريات الجولة المؤجلة في الدوري المصري

تردد قناة اون تايم سبورت on time sport، يترقب الجميع اليوم خوض العديد من الاندية المصرية عدة مباريات في الدوري المصري من مباريات المؤجلة والتي ستكون ضمن منافسات الأسبوع 16، حيث ستكون تلك المواجهة بين حرس الحدود والأهلي وستقام تلك المباراة على ارضية ملعب إستاد الكلية الحربية ملعب حرس الحدود ويسعي النادي الأهلي بطل أفريقيا أن يحقق الفوز وينفرد بصدارة الدوري ويبتعد عن أقرب المنافسين له.

تردد قناة اون تايم سبورت on time sport

قناة اون تايم سبورت on time sport هي قناة رياضية مصرية تبث على الهواء مباشرة، وتقوم بعرض الكثير من البطولات الرياضية المختلفة، بما في ذلك كرة القدم وكرة السلة ورياضة القوى وغيرها، وتغطي قناة اون تايم سبورت On Time Sport أيضًا الأخبار الرياضية المحلية والأوروبية وتوفر تحليلات وتعليقات من الخبراء في المجال الرياضي.

يمكنك للجميع الان تنزيل تردد القناة لمشاهدة مباريات الدوري المصري المؤجلة مجاناً بدون تشفير واعلنت القناة عن نقلها الحصري لكافة مباريات الدوري مجاناً علي قناة “On Time Sport” المفتوحة .

تردد قناة اون تايم سبورت 1 و 2 و 3 ON TIME SPORT

تردد قناة أون تايم سبورت 1 نايل سات

التردد 11681.

معامل الترميز 27500.

معامل تصحجيح الخطأ 3/4.

عبر الاستقطاب الافقي.

تردد قناة أون تايم سبورت 2 نايل سات

التردد 10853.

معامل الترميز 27500.

معامل تصحجيح الخطأ 5/6.

عبر الاستقطاب الافقي.

تردد قناة أون تايم سبورت 3 نايل سات

التردد 12303.

معامل الترميز 27500.

معامل تصحجيح الخطأ 5/6.

عبر الاستقطاب الافقي.

تردد قنوات اون تايم سبورت