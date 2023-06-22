spa.gov.iq اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة التاسعة 2023 منصة مظلتي اسماء المشمولين من وزارة العمل

أعلنت وزارة العمل العراقية عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية العراق 2023 وذلك من خلال منصة مظلتي الوجبة التاسعة، والجدير بالقول أن أقبل عدد كبير من المواطنين على تقديم طلب الحصول على هذا الدعم؛ وذلك نظرا للحالة الاقتصادية المتدنية، ووصلت عدد الطلبات نحو ٣٠٠ ألف من أجل الحصول على الوجبة الاجتماعية الأخيرة، ولهذا سوف نستعرض عبر السطور القادمة اسماء الرعاية الاجتماعية، وبالإضافة إلى التطرق إلى كيفية الاستعلام عن هذه الأسماء.

رابط اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية العراق 2023

قد حددت وزارة العمل العراقية اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية العراق 2023 الذي تم قبول طلباتهم للحصول على الوجبة التاسعة وبالإضافة إلى أنهم قد توافرت لديهم الشروط والضوابط التي وضعتها وزارة العمل العراقية للحصول على الدفعة الثانية، وقد حددت وزارة الشؤون الاجتماعية في العراق المستحقين للرعاية وفقًا للشروط والمعايير المحددة التي تشمل حالة الاحتياج والدخل الشهري للأسرة ووجود معيل رسمي أو حالات الإعاقة الجسدية أو العقلية، وينصح بالتواصل المباشر مع الوزارة للاستفسار عن أسماء المستفيدين وللحصول على معلومات أكثر دقة حول الشروط والإجراءات اللازمة للحصول على تلك المساعدة.

كيفية الاستعلام عن اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية بالعراق 2023

أتاحت وزارة العمل الاستعلام عن اسماء الرعاية الاجتماعية العراق 2023 من خلال منصة مظلتي من خلال اتباع عدد من الخطوات الآتية:

الولوج إلى موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق.

الانتقال بعد ذلك إلى قسم “الرعاية الاجتماعية” في الموقع.

انقر على الوجبة التاسعة.

وتبدو أمامك قائمة بأسماء المقبولين.

اكتب جميع المعلومات الخاصة بك في الحقول المخصصة لها.

ويبدو أمامك بعد ذلك كافة الأسماء وكافة البيانات لهذه الوجبة.

إلى هنا نكتفي بهذا القدر من المعلومات عن الاسماء المقبولة بالتفصيل، كما أرفقنا كافة المعلومات عن كيفية الاستعلام عنها خلال عامنا الحالي.