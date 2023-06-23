الآن تسجيل دخول اوبن ايمس علامات الطلاب OpenEMIS Core استخراج علامات الطلاب الاردن الفصل الدراسي الثاني لكل المراحل

اوبن ايمس علامات الطلاب، شهد “جوجل” مؤخرا عمليات بحث هائلة حول اوبن ايمس علامات الطلاب بعدما انهى الطلاب في كافة الصفوف امتحاناتهم لتبدأ على الفور أعمال التصحيح ورصد الدرجات، ومن خلال تسجيل دخول اوبن ايمس يمكن لطلاب المرحلة الابتدائية والمتوسطة استخراج نتائجهم بسهولة فور اعتمادها، واليكم خطوات استخراج علامات طلاب الاردن عبر منصة اوبن ايمس الالكترونية.

اوبن ايمس علامات الطلاب

من خلال اوبن ايمس علامات الطلاب تتيح الوزارة لكل الطلاب المقيدين في مختلف المدارس والمحافظات الاستعلام عن نتائجهم ودرجاتهم في كل المواد بسهولة بعدما يقوم السيد الوزير باعتماد النتيجة واعلان نسبة النجاح من خلال مؤتمر صحفي موسع يعقد في مقر الوزارة خلال الفترة القادمة، وتشير المؤشرات الاولية إلى أن نسبة النجاح مرتفعة جدا في كافة الصفوف الدراسية، اليكم طريقة استخراج علامات الطلاب عبر منصة اوبن ايمس OpenEMIS Core، فقط اتبع ما يلي:

قم بالدخول إلى اوبن ايمس علامات الطلاب.

قم بادخال اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بالطالب.

اختر اللغة العربية.

ادخل على نتائج الطلاب.

حدد المرحلة التعليمية “الابتدائية، المتوسطة”.

ادخل على الملف الشخصي للطالب .

انقر على زر الطالب واختيار أكاديمي .

اختار زر تقرير التقويم.

استخراج علامات الطلاب الاردن 2023

وحتى الآن لم تعلن الوزارة موعد استخراج علامات الطلاب الاردن 2023 في كل المحافظات، حيث لا تزال أعمال التصحيح تجرى على قدما وساق في كافة الكنترولات حتى يتم الانتهاء من الكشف عن نتائج الطلاب في كل المراحل بعد انقضاء اجازة عيد الاضحى كحد أقصى، لتتمكن من استخراج علامات الطلاب الفصل الدراسي الثاني 2023 عبر اوبن ايمس فور الاعلان عن اعتمادها، ويمكنك من خلال خدمة التعليقات أسفل المقال ترك اسمك وبياناتك لنجلب لك النتيجة فور ظهورها.

قريبا من خلال تسجيل دخول اوبن ايمس علامات الطلاب ستتمكن من جلب النتيجة لكافة الصفوف والمراحل الدراسية، وذلك بعدما تقوم الوزارة باعتماد نتائج الطلاب الاردن، كما يمكنك ترك بياناتك في التعليقات لنجلب لك درجاتك.

من المنتظر أن تعلن علامات الطلاب في الاردن عبر منصة اوبن ايمس قريبا، وعلى الارجح بعد نهاية اجازة عيد الاضحى، ليتم رفع نتائج الطلاب عبر اوبن ايمس فور اعتمادها.

الآن قم بالدخول إلى اوبن ايمس علامات الطلاب لتحصل على درجاتك في كل المواد الدراسية لكافة الصفوف التعليمية بسهولة فور اعتماد النتيجة من قبل الوزير.