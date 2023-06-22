سعر الأخضر بكام النهاردة..سعر الدولار الان في البنوك والسوق السوداء بعد اجتماع البنك المركزي الاخير

سعر الدولار الان قبل اجتماع البنك المركزي، وفقًا لمصادر دولية يتوقع عدم اتخاذ البنك المركزي المصري أي تدابير لتخفيض قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار في ظل تراجع الضغوط الاقتصادية، وتشير توقعات مجموعة سيتي جروب الأمريكية إلى أن البنك المركزي سيعمل على تعزيز توافر الدولار في السوق بشكل متزايد، ومن خلال التقرير التالي اسعار الدولار اليوم في البنوك والسوق السوداء.

سعر الدولار الان في البنوك

سعر الدولار الان مقابل الجنيه المصري استقر اليوم في عدة مؤسسات مالية بمصر، كالتالي:

في البنك المركزي المصري، بلغ سعر الدولار 30.83 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

وفي البنك الأهلي المصري، استقر سعر الدولار عند 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.

أيضًا في بنك مصر، بلغ سعر الدولار 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.

وفي البنك التجاري الدولي “CIB”، استقر سعر الدولار عند 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

وفي بنك الإسكندرية، بلغ سعر الدولار 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

وفي مصرف أبوظبي الإسلامي، سجل سعر الدولار 30.90 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

أما في المصرف المتحد، سجل سعر الدولار نحو 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في السوق السوداء

بعد إلقاء الرئيس السيسي كلمته في المؤتمر الوطني للشباب، تأثرت سوق الصرف بشكل كبير وتراجعت المستويات العالية التي وصل إليها سعر الدولار في السوق السوداء، أكد الرئيس أنه لن يتم تحرير سعر صرف العملة المحلية إذا كان ذلك سيشكل تهديدًا للأمن القومي وسلامة المواطنين.

وفيما يتعلق بسوق الصرف السوداء، شهدت أسعار الدولار تراجعًا، حيث انخفضت من مستوياتها السابقة التي كانت تتراوح بين 39 و40 جنيهًا، وفي الوقت الحالي، سعر الدولار الان في السوق السوداء بسعر يتراوح بين 37 و38 جنيهًا للبيع، وبسعر يتراوح بين 38.30 و39 جنيهًا للشراء، يعزى هذا التراجع إلى تصريحات الرئيس حول تدخل الحكومة في سعر الصرف.