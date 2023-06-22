دعاء للحمل والانجاب في وقفة عرفات 2023، أيام قليلة ويهل علينا عيد الأضحى المبارك وتهل معه نسائم الرحمة والعفو الرضا ويسعى عدد كبير من المسلمين اغتنام هذا اليوم المبارك والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء والصيام والصلاة، ومن أفضل الأعمال المستحبة في هذه الأيام المباركة هو الدعاء، فالدعاء فضل عظيم للمسلم فهو يقربه من الله سبحانه وتعالى ويمكن للمسلم الدعاء في أي وقت من الأوقات، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على أفضل الأدعية المستجابة للحمل والإنجاب في وقفة عرفات .

دعاء للحمل والانجاب في وقفة عرفات 2023

يتمنى الكثير من السيدات أن يرزفها الله سبحانه وتعالى الذرية الصالحة، والدعاء في يوم عرفة من الأمور المستحبة وهو يوم مناسب لكي يتزود فيه المسلم بالدعاء وأن يطلب من الله عز وجل كل ما يريد وأن يرزق كل مشتاق الذؤية الصالحة ، فالمال البنون زينة الحياة الدنيا ولكن يجب على المسلم عند الدعاء ألا يركز على دعاء واحد فقط، بل يدعو بما شاء من الأدعية .

الدعاء المستجاب للحمل والانجاب في وقفة عرفات

حيث يعد يوم عرفة من الأيام المستحب فيها الدعاء فهو يوم يقف فيه حجاج البيت الحرام يرفعون ايديهم الى الله سبحانه وتعالى أن يغفر لهم ما مضى وأن يتقبل منهم الحج حتى يعودوا كما ولدتهم امهاتهم.