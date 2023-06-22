دعاء للحمل والانجاب في وقفة عرفات 2023
دعاء للحمل والانجاب في وقفة عرفات 2023، أيام قليلة ويهل علينا عيد الأضحى المبارك وتهل معه نسائم الرحمة والعفو الرضا ويسعى عدد كبير من المسلمين اغتنام هذا اليوم المبارك والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء والصيام والصلاة، ومن أفضل الأعمال المستحبة في هذه الأيام المباركة هو الدعاء، فالدعاء فضل عظيم للمسلم فهو يقربه من الله سبحانه وتعالى ويمكن للمسلم الدعاء في أي وقت من الأوقات، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على أفضل الأدعية المستجابة للحمل والإنجاب في وقفة عرفات .
دعاء للحمل والانجاب في وقفة عرفات 2023
يتمنى الكثير من السيدات أن يرزفها الله سبحانه وتعالى الذرية الصالحة، والدعاء في يوم عرفة من الأمور المستحبة وهو يوم مناسب لكي يتزود فيه المسلم بالدعاء وأن يطلب من الله عز وجل كل ما يريد وأن يرزق كل مشتاق الذؤية الصالحة ، فالمال البنون زينة الحياة الدنيا ولكن يجب على المسلم عند الدعاء ألا يركز على دعاء واحد فقط، بل يدعو بما شاء من الأدعية .
الدعاء المستجاب للحمل والانجاب في وقفة عرفات
حيث يعد يوم عرفة من الأيام المستحب فيها الدعاء فهو يوم يقف فيه حجاج البيت الحرام يرفعون ايديهم الى الله سبحانه وتعالى أن يغفر لهم ما مضى وأن يتقبل منهم الحج حتى يعودوا كما ولدتهم امهاتهم.
- اللهم فرح قلبي وآنس وحشتي ونفس كربتي وفرج همي وعوض صبري وقر عيني بالذرية الطيبة الصالحة.
- رب لا تذرني فردا وانت خير الوارثين واجعل لي من لدنك وليا يبر بي في كبري ويستغفر لي بعد موتي.
- رب إن كان رزقي في السماء فانزله وإن كان في الأرض فأخرجه وإن كان بعيدا فقربه وإن كان قريبا فيسره وبارك لنا فيه يا الله يا ارحم الراحمين.
- اللهم إني عبدك ابن عبدك بن أمتك ناصيتي بيدك ماضي في حكمك عدل في قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو انزلته في كتابك أو علمته احدًا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القران ربيع قلبي ونور بصري وجلاء حزني وذهاب همي وأن تقضى لي حاجتي وترزقني بالذرية الصالحة يا رب لا تذرني فردًا وانت خير الوارثين