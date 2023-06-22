شوكت🔜 .. رابط epedu.gov.iq لاستخراج نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الاول pdf || نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الاول موقع نتائجنا عموم المحافظات

نتائج الثالث متوسط بعدما تم إكمال امتحانات الدور الأول للصف الثالث المتوسط في جميع المحافظات العراقية في يوم 17 يونيو، ستتم إعلان النتائج عبر موقع وزارة التربية العراقية (epedui.gov.iq).،بالإضافة إلى ذلك، يوفر موقع “نتائجنا” ملف PDF يحتوي على نتائج الطلاب لكل محافظة، حيث يمكنك تحميل الملف بنقرة واحدة على رمز التحميل الموجود بجانب اسم المحافظة. وستجد في التقرير الذي يتم تقديمه عبر “ثقفني” جميع التفاصيل التي تحتاج إليها بشأن النتائج.

استخراج نتائج الثالث متوسط 2023 عبر وزارة التربية العراقية

قامت وزارة التربية العراقية بإنشاء موقع حصري يحمل عنوان epedui.gov.iq لإعلان نتائج الثالث متوسط الطلاب في جميع المراحل التعليمية. يوفر الموقع أيضًا تقارير ومعلومات جديدة حول أخبار الوزارة، سيتم تنشيط الرابط في غضون ساعات قليلة لاستخراج نتائج الدور الأول للصف الثالث المتوسط لعام 2023، شريطة اتباع الخطوات التالية:

قم بزيارة الموقع الرسمي epedui.gov.iq الخاص بوزارة التربية العراقية. قم بتسجيل الكود المؤلف من ستة أرقام الخاص بك. اختر “نتائج الثالث متوسط” من القائمة الرئيسية. انقر على رقم الطالب في الامتحان واسم الطالب. أخيرًا، اضغط على “عرض النتيجة” لعرض النتيجة المطلوبة.

معرفة نتائج الصف الثالث متوسط في عموم المحافظات

يتم تخصيص فترة تصحيح الدفاتر ومراجعة الدرجات التي لا تتجاوز 20 يومًا. بشكل عام، تستغرق الوزارة حوالي 14 يومًا على الأقل لإكمال هذه العملية، ولكنها لن تتجاوز الحد الأقصى للفترة المحددة وهي 20 يومًا. وبناءً على ذلك، يمكننا توقع إعلان النتائج في نهاية شهر يونيو الحالي، أو في بداية شهر يوليو المقبل على أبعد تقدير؛

نينوى جاري الرفع تنزيل ديالى جاري الرفع تنزيل الكرخ 1 جاري الرفع تنزيل الكرخ 2 جاري الرفع تنزيل الكرخ 3 لم يتم الرفع تنزيل الرصافة 1 في الانتظار تنزيل الرصافة 2 جاري تنزيل الرصافة 3 لم الرفع تنزيل النجف في الانتظار تنزيل ذي قار جاري الرفع تنزيل القادسية جاري الرفع تنزيل صلاح الدين جاري الرفع تنزيل واسط جاري الرفع تنزيل اربيل جاري الرفع تنزيل السليمانية جاري الرفع تنزيل دهوك في الانتظار تنزيل الأنبار جاري الرفع تنزيل بابل في الانتظار تنزيل البصرة في الانتظار تنزيل كربلاء جاري تنزيل كركوك جاري الرفع تنزيل ميسان في الانتظار تنزيل المثنى لم يتم الرفع تنزيل

رابط موقع نتائجنا

يتوفر رابط “نتائجنا” لتحميل ملفات نتائج الثالث المتوسط لعام 2023 في صيغة PDF، ومع ذلك، لا يتم الإعلان عن النتائج حتى يتم إصدار إعلان رسمي من وزارة التربية العراقية بانتهاء عمليات التدقيق للدفاتر، وحتى الآن، لا تزال عمليات التصحيح قائمة وجارية، سيتم تفعيل خيار تحميل النتائج فور إعلان ظهور نتائج الصف الثالث المتوسط لعام 2023 في العراق خلال الفترة القادمة.

موعد اعلان نتائج الثالث الدور الاول وزاري

فيما يتعلق بعدد دروس الاكتمال، فمن المتوقع أن يُحتسب الحد الأقصى لعدد الدروس التي يُمكن اكتمالها بثلاث دروس فقط. وبالنسبة لعدد درجات المساعدة التي يتم منحها للطلاب سنويًا.

أشارت وزارة التربية العراقية إلى أنه سيتم إضافة خمس درجات إلى كل مادة تعليمية في حالة حصول الطالب على مجموع درجات يتراوح بين 45 و 49 درجة، بهذه الطريقة، يتم استكمال عدد الدرجات ليصبح 50 درجة في تلك المواد، بث سيتم الاعلان عن نتائج الثالث متوسط في مطلع شهر تموز المقبل، سائلين الله التوفيق والنجاح.